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عمرو عابد وسيد رجب في افتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية بتونس (صور)

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:16 م
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عمرو عابد وسيد رجب
عمرو عابد وسيد رجب
أحمد رمضان متولي
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تألق النجم عمرو عابد على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية حيث يشارك بفيلمه " لما بنتولد" ضمن الاختيار الرسمي خارج المسابقة وصاحبة بطلة العمل أبتهال الصريطي وبسنت شوقي والمخرج تامر عزت والمنتج معتز عبد الوهاب.

 

وتعتبر هذه المحطة الثانية لفيلم "لما بنتولد" بعد عرضه العالمي الأول بالدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي كما تم طرحه للجمهور في دور العرض المصرية يوم الأربعاء الماضي في عرض خاص كبير حضره فريق الفيلم واصدقائهم من النجوم.

 

ويقوم عمرو عابد في فيلم "لما بنتولد" بدور "أمين" وهو مدرب جيم متزوج حديثاً ويعيش مع أسرته في نفس المنزل وحلمه أن يستطيع توفير سكن مستقل له ولزوجته ولكنه خلال رحلته يأخد طرق غير مشروعه لتحقيق ذلك".

 

ويتناول فيلم "لما بنتولد" قصة ثلاثة شخصيات مختلفة، الأول يحاول خلق مسيرته الفنية في الغناء، والثانية امرأة مسيحية حالمة تقع في حب شاب مسلم، بينما الثالث يعمل في مجال التدريب الرياضي. ويشارك الفنان عمرو عابد البطولة كلا من إبتهال الصريطي، أمير عيد، محمد حاتم، بسنت شوقي، سلمى حسن والفيلم من إخراج تامر عزت وتأليف نادين شمس.

 

ومؤخرًا شارك عمرو عابد في فيلم دماغ شيطان، والذي لم يحدد موعد إطلاقه بعد، كما يستعد لتحضير فيلم أوقات فراغ 2.

 

بدأ عمرو عابد مشواره السينمائي بمجموعة ناجحة من أفلام البطولة المشتركة التي كانت تعبر عن الشباب وصراعاتهم ومخاوفهم في هذه الفترة، ظهر على شاشة السينما لأول مرة عام 2006 في فيلم أوقات فراغ، وبعدها بعام شارك في بطولة فيلم الماجيك، وفي 2011 قدم فيلم إي.يو.سي ليقدم في انطلاقته نماذج مجتمعية شبابية، ويكشف تفاصيل حياتهم عبر السينما.

 

أدائه المميز وفرضه لشخصيته التمثيلية وبراعة تقمصه، خلف انطلاقته القوية وتعاونه مع كبار نجوم السينما والدراما، حيث تعاون مع النجمة لبلبلة والنجم القدير أحمد فؤاد سليم في فيلم عائلة ميكي، النجم آسر ياسين في مسلسل البلطجي وفيلم فرش وغطا، النجمة غادة عبد الرازق في مع سبق الإصرار والكابوس، ومع النجم يوسف الشريف في مسلسل اسم مؤقت، كما تعاون أيضًا مع النجم القدير يحيى الفخراني في مسلسل دهشة المقتبس من رواية الملك لير لـوليم شكسبير.

 

وفي 2017، شارك النجم في مسلسلي لا تطفئ الشمس الذي نافس في الموسم الرمضاني، والمسلسل الناجح ولاد تسعة، وبجانب مسلسل للحب فرصة أخيرة، شهد عام 2018 عودته السينمائية بعد غياب 5 سنوات من خلال فيلم ليل\خارجي والذي شهد تعاونه الرابع مع صديقه النجم كريم قاسم.

عمرو عابد وسيد رجب في افتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية بتونس (صور)
عمرو عابد وسيد رجب في افتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية بتونس (صور)
عمرو عابد وسيد رجب في افتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية بتونس (صور)
عمرو عابد وسيد رجب في افتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية بتونس (صور)
عمرو عابد وسيد رجب في افتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية بتونس (صور)
عمرو عابد وسيد رجب في افتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية بتونس (صور)
عمرو عابد وسيد رجب في افتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية بتونس (صور)
عمرو عابد وسيد رجب في افتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية بتونس (صور)
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