الأهلي يقترب من صفع الزمالك في صفقة الموسم

دخل الأهلي والزمالك في صراع جديد في صفقة التعاقد مع حسام حسن مهاجم فريق سموحة لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بشهر يناير.









ووضع الأهلي مهاجم سموحة حسام حسن على قائمة تعاقدات الفريق في ظل هبوط مستوي المغربي وليد وعدم مشاركة مروان محسن المستمرة مع الفريق مما دفع رينيه فايلر المدير الفني للاعتماد على جونيور اجايي في مركز المهاجم الصريح.









وتلقي حسام حسن في الفترة الماضية اتصالات من جهاز الكرة بالزمالك في محاولة للتعاقد معه وضمه في يناير وحسم الصفقة من امام الأهلي حيث سيحاول مسئولو النادي الأبيض استغلال توقف المفاوضات بين الأهلي واللاعب للحصول على خدماته.









ويسعي الفريقين لتعزيز الصفوف في الفترة القادمة خاصة في النواحي الهجومية نظراً لاقبال الأحمر والأبيض على مباريات صعبة في بطولة الدوري المحلي وبطولة دوري أبطال إفريقيا.



