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"إريكسون" تعزز شراكتها مع فودافون مصر في مجال أنظمة دعم الأعمالBSS

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 02:58 م
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بوابة الفجر
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أعلنت إريكسون عن توسيع شراكتها مع فودافون مصر لتحويل نظام دعم الأعمال(BSS)العائد لمزود الخدمة إلى منصة متطورة رقمياً بسرعات أعلى وكفاءة أكبر. وسيؤدي استخدام أحدث إصدارات نظامي الدفع وتنظيم وجمع البيانات من إريكسون، إلى دعم جهود فودافون مصر لتبني تقنيتي الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، عبر تمكينها من توفير عروض جديدة، وتحسين قدرتها التنافسية، وتعزيز مرونتها تلبية لاحتياجات السوق والعملاء، إضافة إلى خفض التكاليف بفضل تبسيط العمليات.

يضع التعاون على عاتق إريكسون مسؤولية تصميم الحلول ونشرها فضلاً عن تطوير الكفاءات. وستتمكن فودافون مصر بفضل حلول نظام دعم الأعمال من إريكسون، من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الفريدة، بما في ذلك العروض الترويجية والإشعارات في الوقت الفعلي، ومجموعة واسعة من الخدمات، وإدارة النفقات في الوقت الفعلي لاشتراكات الدفع الآجل، والخدمات المخصصة، والمحافظ المرنة للاتصالات المتنقلة.

وتعليقاً على التعاون، قال ألكسندر فرومان-كورتيل ، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر: " تؤكد فودافون مصر على التزامها بالابتكار وتبني الاستراتيجيات التي تركز على التحول الرقمي، وذلك بهدف تقليل وقت الوصول إلى السوق بطريقة سلسة ومضمونة وفاعلة دون التأثير على تجربة العملاء. ويلعب حل الفوترة من إريكسون، دوراً في توفير خدماتنا الجديدة للعملاء بسرعة أكبر وكفاءة أعلى".

وينص الاتفاق الذي تم توقيعه بين إريكسون وفودافون مصر، على تمكين الشركة المزودة لخدمات الاتصال من تركيز جهودها على تطوير المنتجات، عبر توفير رؤية أكثر وضوحاً وتعزيز قدرتها لإدارة نفقات رأس المال والتشغيل والتحكم بها على النحو الأمثل.

من جهته قال فادي فرعون، رئيس إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: " تساهم إريكسون، بصفتها شريك التحول الرقمي، في دعم جهود فودافون مصر لتحقيق أهدافها المتمثلة في تحويل أعمالها رقمياً على نحو متكامل وتوفير تجربة أعمال متميزة. سيتمكن شركاؤنا بفضل حلول نظام دعم الأعمالBSS  الرقمية والمتطورة على نحو متكامل، من تلبية طلبات المستهلكين المتزايدة على نحو مستمر، وتعزيز الكفاءة بفضل العمليات المبسطة".

توفر حلول نظام دعم الأعمال من إريكسون خدماتها لملياري مشترك حول العالم، ما يعزز قدرة مزودي خدمات الاتصال على الاستفادة من الفرص الجديدة والاستثمار في الإمكانات الهائلة التي توفرها التحولات الرقمية عبر توفير العروض المناسبة في الوقت المناسب.


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