30 أسرة مصرية في يوم ثقافي بالمتحف القومي للحضارة

استضاف المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ٣٠ أسرة بأطفالهم في يوم ثقافي شامل تحت عنوان "يوم العائلة المصرية" بالتعاون مع إحدي الجمعيات الأهلية المهتمة بالتراث والحضارة.



واشتمل اليوم على جولة في المتحف مع الشرح ، وورشة تعليمية في التربية المتحفية للأطفال، وعرض فيلم المومياء للمخرج شادي عبد السلام، وفي نهاية اليوم قدم المتحف عرض تنورة وغناء إهداء من الهيئة العامة لقصور الثقافة، وجاء اليوم ذلك في إطار دور المتحف ل ربط أبناء المجتمع المصري بكل طوائفه بالحضارة المصرية العظيمة عبر العصور المختلفة.



والمتحف القومي للحضارة، هو بيتًا لتقديم صورة مصر وحضارتها بصورة مشرفة، فهو مؤسسة ثقافية حضارية لا تضم متحفًا فقط بل عدد آخر من المنشآت التي تكمل الرسالة الثقافية له، وكل هذا علي مساحة 33 فدان ستتحول إلي مركز إشعاع ثقافي.



وتعمل وزارة الأثار حاليًا علي تجهيز 3 قاعات لافتتاحها منتصف نوفمبر المقبل، حيث يقوم المتحف بجمع قطع أثار من متاحف أخرى، وللمتحف فريق ترميم متكامل من عدة تخصصات مختلفة، بمعامل متطورة منها معمل تحليل دي إن ايه لا يوجد مثله إلا في المتحف المصري بالتحرير، والمتحف به أصول وإمكانيات غير متاحة لمتاحف أخري كثيرة.



ويقع المتحف في مدينة الفسطاط بالقاهرة علي مساحة 33.5 فدان، ويستوعب خمسون ألف قطعة أثرية تحكي مراحل تطور الحضارة المصرية بالإضافة إلى عرض لإنجازات الإنسان المصري في مجالات الحياة المختلفة منذ فجر التاريخ حتي وقتنا الحاضر، ويطل موقع المتحف على بحيره طبيعية وهي بحيره عين الصيرة، وتعود فكرة إنشاء المتحف القومى للحضارة المصرية إلى عام 1982 عندما قامت منظمة اليونسكو بالإعلان عن حملة دولية لإنشاء المتحف القومى للحضارة ومتحف النوبة بأسوان، وفي عام 1999 تم اختيار الموقع الحالي للمتحف بالفسطاط بدلاً من موقعه السابق بالجزيرة، وتم عمل الحفائر الأثرية بموقع المتحف في الفترة من 2000 حتى 2005، وتم وضع حجر الأساس لمبنى المتحف في عام 2002.