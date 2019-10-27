تعرف على حديث أمين صندوق نقابة المهندسين عن قانون التصالح في مخالفات البناء

قال المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق نقابة المهندسين، إن النقابة حددت الرسوم التي تحصلها من المكاتب الإستشارية التي تقدم تقارير السلامة الإنشائية بخصوص طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، بحد أقصى سعر المتر المخالف جنيه و20 قرش الى 240 قرش للمتر في القاهرة الكبرى والإسكندرية، و75 قرش الى 150 قرش في المدن والمحافظات و30 قرش إلى 60 قرشا للمتر في الارياف.



وأكد شفيق، أن قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 بغرض التصالح على المباني المخالفة قبل صدور القانون، وصدرت لائحته التنفيذية وهي تفسيرية لتنفيذ مواد القانون، لافتا إلى أن مجلس النقابة قرر تشكيل لجنة مركزية للقيام بدورها المنوط به المحدد في اللائحة التي صدرت في 8 يوليو وكان اول اجتماع يوم 13 يوليو الماضي.



وأشار شفيق إلى أن اللجنة مشكلة من 10 اعضاء منهم 5 رؤساء نقابات فرعية وهم الدكتور هشام سعودي وهو رئيس نقابة الاسكندرية الفرعية، ورئيس اللجنة، والدكتور شبل ضحا رئيس نقابة المنوفية، ومقرر اللجنة، واللواء مهندس هشام ابو سنة رئيس نقابة القاهرة، والمهندس ايهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس النقابة الفرعية بالجيزة، والمهندس هشام والي رئيس نقابة الفيوم وهو عضو مجلس النواب، و4 رؤساء شعب وهم المهندس أحمد رمزي، رئيس شعبة مدني، والمهندس ماجد سامي، رئيس شعبة عمارة والدكتور حاتم صادق، رئيس شعبة ميكانيكا، والمهندس فاروق الحكيم، رئيس شعبة كهرباء، وهي الشعب المتعلقة بالتصالح، بالإضافة إلى أمين صندوق النقابة باعتباره ممثل لهيئة مكتب النقابة.



وقال أمين صندوق النقابة إنه باعتبار النقابة إستشاري الدولة في مجال تخصصها طبقا لنص المادة الأولى من قانون نقابة المهندسين فقد حددت لائحة قانون التصالح مهام للنقابة، حيث تختار الممثلين في لجان البت واللجان الفنية فضلا عن مراجعة التقارير المقدمة من المكاتب الاستشارية.



ولفت إلى أن اللجنة درست اللائحة وقامت النقابات الفرعية بتشكيل لجان في كل نقابة فرعية لمراجعة التقارير الانشائية المقدمة من المكاتب الاستشارية المسؤولة عن السلامة الانشائية، وتقوم النقابة بالتأكد من صحة البيانات المقدمة، من خلال نموذج مؤمن لتفريغ محتويات التقرير الهندسي، يشمل على علامة مائية وبار كود وسريال نمبر وعلامة مموهة، وهو عبارة عن ورقة وجه وظهر حتى لا يكون قابل للتزوير.



وتابع "كل نقابة فرعية تاخذ عدد محدد من النماذج مرقمة، ويتضمن النموذج بيانات صاحب العقار ومساحة الجزء المخالف وبيانات المبني والتحليل الانشائي والرسومات الهندسية وغيرها، ثم يدلي الاستشاري برأيه بخصوص سلامة المبنى من عدمه ثم يعتمده، والنقابة تراجع هذا التقرير، من خلال النقابة الفرعية التي يتبع لها العقار، ثم يتم تغليف التقرير منعا لأي تلاعب لتقديمه للجهة الادرية واللجان الفنية التي تصدر قرارها النهائي" موضحا أن النموذج تم إعداده بناء على ماجاء بنص المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، وأن هذا الإجراء يسهل عمل اللجان الفنية، موضحا أن القانون محدد المدة من 9يوليو 2019 حتى 8 يناير 2020 وأن هناك تنسيق مع وزارة الاسكان ووزارة التنمية المحلية لتنفيذ القانون.



وكشف شفيق عن حدوث محاولات تزوير للنموذج ضبطتها النقابة من خلال نقاباتها الفرعية وأبلغت عنها الاجهزة المختصة والمحافظات في حينه، ومن بين وقائع التزوير أن يكتب في التقرير استشاري ليس له وجود او اسماء وهمية لمكاتب الاستشارية، كما أكد أن هناك شكوى حول وجود بعض المكاتب تغالي في الرسوم التي تحصلها من المواطنين طالبي التصالح في مخالفات البناء، مناشدها تلك المكاتب بعدم المغالاة خاصة وأن الرسوم التي تحصلها النقابة بحد أدنى ألف جنيه في القاهرة الكبرى والإسكندرية و500 جنيه في المدن والمحافظات و200 جنيه في الأرياف.



وحول الرسوم التي تحصلها النقابة قال إن النموذج بـ50 جنيها فقط، وتابع" اللجنة المشكلة في النقابة الفرعية تضم حوالي 8 أعضاء وما يتم تحصيله كرسوم من المكتب الاستشاري عبارة عن قيمة المخالفة وهي حاصل ضرب مساحة المخالفة في سعر المتر المخالف الذي حددته النقابة بواقع 800 جنيه في القاهرة الكبرى والإسكندرية، و500 جنيه في باقي المدن والمحافظات و200 جنيه في الأرياف، في 1.5 على ألف اذا كان المنشأ حتى 6 أدوار فقط، أو اضربها في 3 على ألف إذا كان المنشأ اكثر من 6 أدوار".



وضرب أمين صندوق النقابة مثالا قائلا" لو أن هناك مبني من 300 متر مخالف في شبين الكوم، نحسب الرسوم التي تحصلها نقابة المهندسين كالتالي: 300 متر "مساحة المخالفة" في 500 جنيه قيمة سعر المتر المخالف، في 1.5 على الف اذا اجمالي قيمة المخالفات 225" موضحا أن مبلغ المخالفة في المثال السابق أقل من الحد الادني المحدد للتحصيل من المكاتب الاستشارية وبالتالي لا يتم تحصيل قيمة 225 جنيه ولكن الحد الأدني بواقع الف جنيه من الاستشاري في القاهرة الكبري والاسكندرية، و800 جنيها المحافظات والمدن، و500 جنيها في الارياف.



وقال أمين صندوق المهندسين أن الحد الاقصى لسعر متر المخالف التي تحصله النقابة من المكاتب الاستشارية بما يعادل كالتالي:

في القاهرة جنيه و20 قرش اذا كان المبنى حتى 6 ادوار فقط، و240 قرش، في حالة كان المبنى اكثر من 6 ادوار.



في المدن والمحافظات 75 قرشا في حالة ما إذا كان المبنى حتى 6 أدوار فقط او جنيه ونصف إذا كان اكثر من 6 أدوار، في القرى 30 قرشا إذا كان المبنى حتى 6 أدوار او 60 قرشا لو المبنى اكثر من 6 ادوار.



وتابع "شفيق": "نسمع أن المكاتب الاستشارية تغالي في القيمة، ونجهز لعمل نوع من التقييم وحوار مجتمعي مع المكاتب الاستشارية لنصل الي القيمة المناسبة للرسوم التي تحصلها المكاتب الاستشارية من المواطنين طالبي التصالح".