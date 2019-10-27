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"تحيا مصر": نقدم للعرائس الأجهزة الكهربائية ومستحضرات التجميل (فيديو)

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 02:49 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال شادي سالم، مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر، إن عمل الصندوق يكون بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، ويخدم الفئات الأكثر احتياجا، حيث يتم وضعهم على قاعدة بيانات بالصندوق لخدمتهم من خلال مبادرات التي يدشنها الصندوق.

وأشار "ديكتس"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، إلى أنهم دشنوا مؤخرا مبادرة دكان الفرحة لتجهيز العرائس الأكثر احتياجًا، حيث من يريد أن يحصل على دعم المبادرة عليهم متابعة صفحة الصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي أو الاتصال على الرقم 15118 لمعرفة تفاصيل المرحلة الجديدة.

أوضح أن المبادرة تقدم للعروس الأجهزة الكهربائية كاملة، ومستحضرات التجميل واحتياجاتها، منوها بأنهم يجهزون 500 عروس ضمن المرحلة الأولى للمبادرة، لافتا إلى أن هناك جزء كبير من الغارمين والغرامات سبب دخولهم السجن تجهيزات زفاف أولادهم.
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