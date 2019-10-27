الأرصاد الجوية تطمئن المواطنين بخصوص طقس الغد.. (بيان بدرجات الحرارة)

طمأنت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بشأن حالة طقس غدًا الاثنين 27 اكتوبر، حيث أعلنت في بيان لها عن أن طقس الغد سيكون معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على الجنوب نهارا مائل للبرودة ليلا.





فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة تصل لحد الضباب صباحًا على مناطق من شمال البلاد وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما توقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.



أما عن حالة البحرين الأحمر والأبيض المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن الجمهورية





الصغرى و العظمى

القاهرة 19 27

شبين الكوم 19 26

طنطا 19 26

دمنهور 21 25

الإسكندرية 22 26

بلطيم 20 25

مطروح 18 25

السلوم 17 25

سيوة 16 26

بورسعيد 21 24

دمياط 21 25

الزقازيق 19 26

الإسماعيلية 19 26

السويس 18 26

العريش 19 24

رفح 18 23

رأس سدر 21 27

نويبع 21 28

طابا 21 25

كاترين 11 25

الطور 21 30

شرم الشيخ 23 29

الغردقة 22 29

مرسى علم 21 28

الفيوم 19 27

بنى سويف 18 27

المنيا 17 28

أسيوط 17 29

سوهاج 17 29

قنا 18 29

الأقصر 20 29

أسوان 21 30

أبوسمبل 18 30

الوادي الجديد 20 30

شلاتين 22 31