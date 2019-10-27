Advertisements
Advertisements
Advertisements

يلا شوت beIN 3 مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وكوتي دي أور بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش المصري

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:58 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يلا شوت beIN 3 مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وكوتي دي أور بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش المصري البورسعيدي NOW
يدخل فريق المصرى البورسعيدى اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على نظيره كوت دي اور بطل سيشل والمقرر اقامتها على ستاد لينيتيه ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

 

 
 
تقام مباراة المصرى البورسعيدى وكوت دى اور بطل سيشل في الثانية عصر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة – الرابعة بتوقيت فيكتوريا، وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقى إدارة مباراة المصرى البورسعيدى وكوت دى أور إلى طاقم تحكيم ينتمي إلى دولة موريشيوس يضم كل من باتريس ميلازار حكماً للساحة ومعه كل من سايلش جوبين مساعداً أول ونواز روساي مساعداً ثانياً وجانيش شتوري حكماً رابعاً ، فيما تم إسناد مهام مراقب المباراة إلى دودا نيرمبوافونجي من مدغشقر.
 

 
وحقق فريق المصرى البورسعيدى فوزًا مهمًا على فريق ماليندى الزنجبارى بنتيجة (1-4) فى ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة الكونفدرالية وهو الفوز الأكبر خارج الأرض للفريق البورسعيدى على مدار مشاركاته الأفريقية ، ثم كرره فوزه إياباً بالقاهرة بثلاثية مقابل هدف ليتأهل للملحق بمجموع المباراتين 7-2، وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم قد أعفى المصرى البورسعيدى من المشاركة فى الدور التمهيدى للكونفدرالية .
على الجانب الأخر ، تلقى كوت  دي أور بطل سيشل هزيمة من صن دوانز  في أرضه (5-0)، قبل أن يخسر إيابا في جنوب إفريقيا بنتيجة كاسحة (11-1)، ليودع دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 16-1 وينتقل لمنافسات الكونفدرالية.

 

 
وسافر إيهاب جلال المديرالفني للفريق البورسعيدي بقائمة تضم 20 لاعبا لموجهة بطل سيشل وهم:أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته، كريم العراقي، اسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، عمر كمال عبد الواحد، فريد شوقي، حجاج عويس، عمرو موسى، أحمد ياسر، ايزي ايميكا، اسلام عطية، حسن علي، سعيد سينبوري، حسين رجب، أحمد جمعة، محمود وادي، أوستين أموتو، شيخ موكورو، فيما شهدت القائمة استبعاد محمود حمد وعبدالناصر دى ماريا؛ للإيقاف.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. وصول المتهمين بقتل "محمود البنا" إلى محكمة شبين الكوم

منذ حوالي 4 ساعات

التلفزيون العراقي ينشر الصور الأولى لمقتل أبو بكر البغدادي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. فيديو متداول للحظة قتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

منذ يوم

عاجل.. معلومات لم تنشر بشأن عدد القوات التي شاركت في تصفية البغدادي وعدد القتلى

منذ حوالي 3 ساعات

أول صورة للرجل الذي دل على أبو بكر البغدادي

منذ ساعة الا ربع

برشلونة يعثر على صفقة أحلامه

منذ أقل من ساعة

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

منذ حوالي 19 ساعة

"سي إن إن": أبو بكر البغدادي فاجأ القوات الأمريكية قبل مقتله بهذا الأمر

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق عمرو أديب على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا أمام السيسي

منذ يوم

اضغط هنا| رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم

منذ يوم

مفاجأة.. لاسارتي يشترط ضم نجم الزمالك لتدريب اتحاد جدة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. هذا ما كان يفعله أبو بكر البغدادي قبل نومه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. محامي شهيد الشهامة يكشف حقيقة وجود توأم لـ راجح وسنه الحقيقي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

رونالدو يبلغ بيريز بصفقة برشلونة القادمة

منذ ساعتين و 35 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:52 ص

عاجل.. وصول المتهمين بقتل "محمود البنا" إلى محكمة شبين الكوم

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

09:04 م

مفاجأة.. هذا ما كان يفعله أبو بكر البغدادي قبل نومه

10:48 ص

عاجل.. محامي شهيد الشهامة يكشف حقيقة وجود توأم لـ راجح وسنه الحقيقي

11:18 ص

أول صورة للرجل الذي دل على أبو بكر البغدادي

01:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status