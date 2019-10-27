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بعد تصدره الأكثر بحثًا.. كل ما تريد معرفته عن فيلم "الفيل الأزرق"

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:50 م
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الفيل الأزرق
الفيل الأزرق
محمد خالد الشرقاوي
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تصدر الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، خلال الساعات الماضية "تريند" الأكثر بحثًا، عبر محرك البحث "جوجل"، بعد أن حققت إيراداته ١٠٣ مليون جنيه، وليصبح من الأفلام التي حققت أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، منذ عرضه في ٢٥ يوليو الماضي.

 

أحداث الجزء الثاني من "أولاد رزق"

 

تبدأ أحداث الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" بعد مرور خمس سنوات من أحداث الجزء الأول، وتدور حول عودة الدكتور يحيى إلى قسم الحالات الخطرة، وتستمر الأحداث عادية إلى أن يواجه مريضة نفسية قتلت زوجها وابنتها.

تتصاعد الأحداث بعد ذلك عندما يقرر الدكتور أن يحل لغز القضية؛ فيواجه الكثير من المخاطر والضغوط النفسية، فيلجأ إلى تناول حبوب "الفيل الأزرق"، وتبدأ بعد ذلك الأحداث المثيرة.

 

هل سيقدم مروان حامد جزءً جديدًا من "الفيل الأزرق"

 

تحدث مخرج الفيلم مروان حامد عن حقيقة تقديم جزء ثالث من فيلم "الفيل الأزرق"، وذلك خلال برنامج "the insider" المذاع على شاشة قناة "دبي"، قال أن فريق عمل الفيلم لم يستقر بعد على تقديم جزءً ثالثًا أم لا، وقال أنه ليس لديه أي نية لتقديم جزء ثالث.

 

نجوم فيلم "الفيل الأزرق"

شارك في بطولة الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" عدد من نجوم الفن في مصر، أبرزهم كريم عبد العزيز، ونيللي كريم، وشيرين رضا، وهند صبري، وإياد نصار، ‏والفيلم من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، ومن إنتاج شركة "سينرجي" للإنتاج الفني.

 

أماكن عرض فيلم "الفيل الأزرق"

 

يعرض الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" بعدد من صالات العرض السينمائي في القاهرة، أبرزها "سينما بوينت"، ويعرض في الأوقات الآتية، الحفلة الأولى في 09:45 صباحًا، و12:15 ظهرًا، و02:45 عصرًا، و05:15 مساء، و07:45 مساء، و10:15 مساء، وأخر عرض في12:45 ليلاً.

 

يعرض في سينما "بندر" بالمعادي، وفي الأوقات الآتية، أول عرض في 9:45 صباحًا، و12:45 ظهرًا، و3:45 ظهرًا، و6:45عصرًا، و9:45 مساءً، و12:15 ليلاً.

 يعرض في سينما "بورتو كايرو" في الأوقات الآتية 10:15 صباحًا، و01:15 ظهرًا، و03:45 عصرًا، و06:45 مساء، و09:45 مساء، و12:45 ليلاً.

يعرض في سينما "أمريكانا بلازا"، في09:45 صباحًا، و12:15 ظهرا، و02:45 عصرا، و05:15 مساء، و07:45 مساء، و10:15 مساء، و12:45 ليلاً.

سينما "صن سيتي" يعرض في 10:15 صباحا، و12:45 ظهرا، و03:45 عصرا، و06:45 مساء، و09:45 مساء، و12:45 ليلاً.

 

أبرز أحداث الجزء الأول من "الفيل الأزرق"

 

يذكر أن أحداث الجزء الأول دارتْ حول مواجه الطبيب النفسي "يحيى" لعدد من المشاكل المهنية، ويجسد شخصيته الفنان كريم عبد العزيز، غاب فترة عن عمله بمستشفى العباسية، ثم عاد مرة أخرى ليجد أن صديقه تحول إلى مريض نفسي.

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