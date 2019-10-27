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اسعار الاسماك اليوم الأحد 27-10-2019 في الاسواق المحلية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:49 م
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اسعار الاسماك اليوم
اسعار الاسماك اليوم
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اسعار الأسماك اليوم في الأسواق 

 حافظت اسعار الاسماك اليوم على استقرارها في السوق المحلية اليوم الأحد 27-10-2019 وذلك نتيحة لاستقرار حالات العرض والطلب في الاسواق الامر الذي تسبب في استقرار الأسعار خلال الفترة الماضية وفي ظل ارتفاع انتاج مصر من الاسماك وتنوع مصادر الثروة السمكية أصبح حصول المواطن على الاسماك بأقل الاسعار أمر في غاية السهولة ونستعرض أسعار الاسماك في الاسوتاق اليوم :

اسعار الاسماك اليوم الأحد 27-10-2019 
 استقر سعر البورى بين 32- 60 جنيها للكيلو،  وتراوح موسى بين 50-66 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 90- 220 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140 جنيها،  وبلغ سعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

سجل  سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 24 -30 جنيها، واستقر سعر كيلو البلطى "2" بين 18-22 جنيها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها، فيما استقر سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، وسعر الثعابين بين 50-170 جنيها، وسجلت أسعار المكرونة السويسى 50-64 جنيها.

اسعار الاسماك اليوم
اسعار الاسماك اليوم

مزارع الاسماك في مصر 
شهد انتاج مصر من الاسماك ارتفاعا ملحوظا خلال العامين الماضيين  وذلك بسبب ارتفاع استثمارات الدولة في مشروعات الاستزراع السمكى على مستوى محافظات مصر حيث سجل حجم إنتاج مصر من الأسماك بنهاية عام 2018 نحو 1.870 مليون طن، بزيادة بلغت نسبتها 2.7%، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج إلى 2 مليون طن خلال 2019، مرتفعًا إلى 2.3 مليون طن بحلول 2020، خاصة بعد التوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى والتى يشكل إنتاجها نحو 75% من إجمالى إنتاج الأسماك فى مصر.

اسعار الاسماك في مصر اليوم 
 سجل سعر السمك الوقار بين 40 و70 جنيها.
سجل سعر السمك الجمبري المجمد 165 جنيها
سعر السمك البلطي الأسواني 35 جنيها
سجل سعر السمك سعر الماكريل 35 جنيها

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