اسعار الاسماك اليوم الأحد 27-10-2019 في الاسواق المحلية

اسعار الأسماك اليوم في الأسواق





حافظت اسعار الاسماك اليوم على استقرارها في السوق المحلية اليوم الأحد 27-10-2019 وذلك نتيحة لاستقرار حالات العرض والطلب في الاسواق الامر الذي تسبب في استقرار الأسعار خلال الفترة الماضية وفي ظل ارتفاع انتاج مصر من الاسماك وتنوع مصادر الثروة السمكية أصبح حصول المواطن على الاسماك بأقل الاسعار أمر في غاية السهولة ونستعرض أسعار الاسماك في الاسوتاق اليوم :





اسعار الاسماك اليوم الأحد 27-10-2019

استقر سعر البورى بين 32- 60 جنيها للكيلو، وتراوح موسى بين 50-66 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 90- 220 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140 جنيها، وبلغ سعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.





سجل سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 24 -30 جنيها، واستقر سعر كيلو البلطى "2" بين 18-22 جنيها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها، فيما استقر سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، وسعر الثعابين بين 50-170 جنيها، وسجلت أسعار المكرونة السويسى 50-64 جنيها.



