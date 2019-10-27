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YALLA شووت now مشاهدة المصري اون سبورت مجانا بث مباشر YALLA shoot كورة لايف i7sry ماتش المصري NOW

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:49 م
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بوابة الفجر
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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة المصري وكوت دي أور بث مباشر اليوم 26-10-2019 اون لاين ماتش المصري ضد كوت دي أور في الكونفدرالية الإفريقية، Masry vs Côte d'Or حيث يلتقي فريق كوت دي أور بنظيرة المصري البورسعيدي وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي من المقرر لها أن تقام على ملعب ستاد لينيتيه في الثانية عصر غداً الأحد بتوقيت القاهرة، ويخوض فريق المصري مباراته وهو المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط بعد ان خاض خمس مباريات في الدوري وحصد الفوز في جولتين وتعادل في مباراة وحيدة وخسر في مرتين ، قد صرح المدير الفني إيهاب جلال لنادي المصري وقال أن شدد علي اللاعبين من عدم الإستهانة بالخصم وحصد الفوز في تلك المباراة ووقال نعلم صعوبة المباراة ونريد ان نحقق الفوز ونخرج بنتيجة إيجابية وجدير أن الفريق إختتم التدريب الأخير التي إقيمت علي ملعب لينيتيه الملعب الذي يتعدد الاستخدامات ويقع في منطقة فيكتوريا ويسع لعشرة ألاف متفرج وتم إنشاء الملعب في عام 1992.


في مواجهة هامة وقوية يلتقي فريق المصري البورسعيدي اليوم الأحد، مع نظيره كوت دي اور اليوم فى بطولة الكونفيدرالية، حيث يواجه الفريق البورسعيدى نظيره كوت دي اور بطل سيشل فى المباراة المقرر إقامتها على ستاد لينيتيه في الثانية عصر اليوم بتوقيت القاهرة الثالثة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، ويدخل المصري البورسعيدي اللقاء وهو يسعى للفوز استكمالا للانتصارات التي قام بها في البطولة بعدما حقق فوزًا مهمًا على ماليندى الزنجبارى بنتيجة (1-4) فى ذهاب دور الـ32 الأول وهو الفوز الأكبر خارج الأرض للفريق البورسعيدى على مدار مشاركاته الأفريقية ، ثم كرره فوزه إياباً بالقاهرة بثلاثية مقابل هدف ليتأهل للملحق بمجموع المباراتين 7-2، لذا فالفوز اليوم بالنسبة له سيكون حافزًا قويًا في طريق حصد اللقب الذي حصده الزمالك الموسم الماضي، في المقابل يدخل فريق كوت دي أور بطل سيشل، بمعنويات أقل خاصة بعدما تلقى هزيمة أمام صن داونز الجنوب أفريقي في سيشل (5-0)، قبل أن يخسر إيابا في جنوب إفريقيا بنتيجة كاسحة (11-1)، ليودع دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 16-1 وينتقل لمنافسات الكونفدرالية، وبالرغم من أنّ المباراة على أرضه ووسط جمهوره إلّا أنّ الفريق البورسعيدي هو الأكثر حظًا، وسيتم نقل اللقاء عبر قنوات بي ان سبورت الرياضية.


مشاهدة مباراة المصري وكوتي دي أور بث مباشر مباريات اليوم 27 من اكتوبر يلا كورة مباشر فى منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية فى ذهاب دور الـ32 مكرر من البطولة الافريقية كورة مباشر مباراة المصرى البورسعيدى فى الكونفدرالية حيث يقام اللقاء almisrii vs kuti di uwr على ملعب لينيت مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر عبر موقع كورة اون لايف.

 مشاهدة مباراة المصري وكوتي دي أور بث مباشر مباريات اليوم 27 من اكتوبر يلا كورة مباشر فى منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية فى ذهاب دور الـ32 مكرر من البطولة الافريقية كورة مباشر مباراة المصرى البورسعيدى فى الكونفدرالية حيث يقام اللقاء almisrii vs kuti di uwr على ملعب لينيت مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر عبر موقع كورة اون لايف.


 
 

مشاهدة مباراة المصري وكوتي دي أور بث مباشر
مشاهدة مباراة المصري مع كوتي دي أور يلا كورة مباشر ضمن منافسات الدور ال32 مكرر من البطولة الافريقية مشاهدة مباريات اليوم فى توقيت الساعة الثانية بالتوقيت المصرى وهو يوافق الساعة الثالثة عصرا بتوقيت السعودية بث مباشر مباريات اليوم من موقع كورة اون لايف بدون تقطيع .


 
مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر عبر موقع كورة اون فى خدمة مجانية لجماهير الفريقين وكرة القدم الافريقية والعربية نتابع مباراة اليوم مباشر من البطولة الافريقية كورة مباشر.

مباراة المصري مع كوتي دي أور

almisrii vs kuti di uwr

توقيت الساعة 14:00 فى مصر

توقيت الساعة 15:00 فى السعودية

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