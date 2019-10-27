اليوم.. افتتاح الموسم الثالث لصالون أوبرا الإسكندرية الثقافي بعنوان "السينما.. وتاريخ مصر"



وأضافت رئيس الصالون أنه سيتم الحديث عن باكورة الإنتاج المصرى السينمائى فيلم «الممر» وتجربتة المميزة، كما يتناول اللقاء الحديث عن تكوين ونشأة الفرقة« 39 قتال» وأهم البطولات التى قدمتها، والتى بلغت «124» عملية ناجحة داخل العمق الاسرائيلي إلى جانب عرض أهم الأفلام الوثائقية عن حرب الاستنزاف.



كما يتخلل اللقاء باقة متنوعة من أروع الأغاني الوطنية لفريق «التذوق» بقيادة المايسترو محمود أبو زيد.



ينظم، اليوم الأحد، صالون أوبرا الإسكندرية برئاسة أميرة مجاهد في موسمه الثالث جلسة "السينما.. وتاريخ مصر"، وذلك في إطار ذكرى انتصارات حرب أكتوبر، وتحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.وقالت أميرة مجاهد رئيس الصالون الثقافي في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إنه سيتم عقد لقاء حصري مع العميد أركان حرب اسلام توفيق قائد قوات الصاعقة البحرية بالمجموعة « 39 قتال » أثناء حرب الاستنزاف وهو من تناول فيلم «الممر» قصة بطولته، وأيضًا حضور الفنان المتميز محمود حافظ أحد أبطال فيلم «الممر»، كما يطرح الناقد السينمائى "الأمير أباظة" رؤيته حول دور السينما المصرية في تجسيد ذاكرة الوطن.