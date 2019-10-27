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تحرك برلماني لإسقاط ديون الفلاحين وأصحاب المزارع

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:44 م
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هيام حلاوة
هيام حلاوة
إسلام شعراوي
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تقدمت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء بشأن ارتفاع أسعار الكهرباء بالنسبة لرى الأراضى الزراعية والصحراوية مما يثقل كاهل الفلاح المصرى.

وقالت هيام، إن رئيس الجمهورية أكد فى أكثر من خطاب على أولوية قطاع الزراعة وتوصيل التيار لكافة المشروعات الزراعية، إلا أنه لا يتم الاستجابة لمطالب الفلاحين بشأن تيسيرات توصيل التيار الكهربائي لأراضيهم لتحقيق التوسع الزراعي والإنتاج والاستغناء عن ماكينات الديزل المرهقة للفلاحين.

وأكدت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب، أن ارتفاع اسعار الكهرباء يؤدى الى هجر الفلاح للزراعة مما يؤثر على الرقعة الزراعية المصرية، لاسيما وأن ارتفاع اسعار الكهرباء مبالغ فيها بشكل كبير ولا تستند الى معايير يمكن الرتكان اليها، مُطالبة بضرورة اسقاط الديون عن الفلاحين واصحاب المزارع واعادة التسعير للشرائح الكهرباء بالنسبة للفلاحين.
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الكلمات المفتاحية

مجلس النواب طلب إحاطة ديون الفلاحين النائبة هيام حلاوة أخبار مصر

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