يلا شوت المصري أونلاين NOW مشاهدة مباراة المصري وكوتي دي أور بث مباشر يلا شوت NQW رابط مباشر جودة متعددة kora live

يدخل فريق المصرى البورسعيدى اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على نظيره كوت دي اور بطل سيشل والمقرر اقامتها على ستاد لينيتيه ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.





تقام مباراة المصرى البورسعيدى وكوت دى اور بطل سيشل في الثانية عصر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة – الرابعة بتوقيت فيكتوريا، وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقى إدارة مباراة المصرى البورسعيدى وكوت دى أور إلى طاقم تحكيم ينتمي إلى دولة موريشيوس يضم كل من باتريس ميلازار حكماً للساحة ومعه كل من سايلش جوبين مساعداً أول ونواز روساي مساعداً ثانياً وجانيش شتوري حكماً رابعاً ، فيما تم إسناد مهام مراقب المباراة إلى دودا نيرمبوافونجي من مدغشقر.

وحقق فريق المصرى البورسعيدى فوزًا مهمًا على فريق ماليندى الزنجبارى بنتيجة (1-4) فى ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة الكونفدرالية وهو الفوز الأكبر خارج الأرض للفريق البورسعيدى على مدار مشاركاته الأفريقية ، ثم كرره فوزه إياباً بالقاهرة بثلاثية مقابل هدف ليتأهل للملحق بمجموع المباراتين 7-2، وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم قد أعفى المصرى البورسعيدى من المشاركة فى الدور التمهيدى للكونفدرالية .

على الجانب الأخر ، تلقى كوت دي أور بطل سيشل هزيمة من صن دوانز في أرضه (5-0)، قبل أن يخسر إيابا في جنوب إفريقيا بنتيجة كاسحة (11-1)، ليودع دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 16-1 وينتقل لمنافسات الكونفدرالية.





وسافر إيهاب جلال المديرالفني للفريق البورسعيدي بقائمة تضم 20 لاعبا لموجهة بطل سيشل وهم:أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته، كريم العراقي، اسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، عمر كمال عبد الواحد، فريد شوقي، حجاج عويس، عمرو موسى، أحمد ياسر، ايزي ايميكا، اسلام عطية، حسن علي، سعيد سينبوري، حسين رجب، أحمد جمعة، محمود وادي، أوستين أموتو، شيخ موكورو، فيما شهدت القائمة استبعاد محمود حمد وعبدالناصر دى ماريا؛ للإيقاف.





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