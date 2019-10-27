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الأنبا أرميا يشيد بكتاب "قضاء التحكيم" للمستشار خالد محمد
الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:34 م
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حازم رفعت
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قال الأنبا أرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي، إن الدكتور المستشار خالد القاضي أحسن اختياره في أحكام القضاء في مجالات التحكيم التجاري.
وأضاف "أرميا" خلال كلمته في ندوة حول صدور كتاب «قضاء التحكيم في ٢٥ عاما» للمستشار خالد محمد القاضي، رئيس محكمة الإستئناف، أن وجودي في هذا المكان لا استطيع إلا ان أقول أن الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف والمحكم الدولي، هو محب للعلم، موضحًا بإنه كاتب وقاضي عادل يتميز بصفات اخرى وإنه عالم متضع وصاحب منهج قضائي وله مؤلفات كثيرة وفاز بجائزة الدوله عام 2001.
وتابع: أن المستشار خالد القاضي، هو أحد رجال قضاة مصر الذين يهتموا بهذه البلد، لافتًا الي ان قوة شخصية واسلوب ومناقشة ومجادلة ليس لها مثيل، مطالبًا بمنح الدكتور خالد القاضي بدرجة الدكتوراه مره اخرى، مشيرًا الي إنه استاذ جامعي يُعلم شباب مصر ليكونوا قضاة مصر في المستقبل، مؤكدًا بأنه رجل أصيل وأمين ودقيق ونادر في الوجود في هذا الزمان، ونطلب من الله يجعله ان ينتج الكثير من المؤلفات لتنفع هذا البلد وتكون دليل علي قوة قضاء مصر الشامخ الذي كان وسيلة حصن لهذه البلد.
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