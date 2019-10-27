الأنبا أرميا يشيد بكتاب "قضاء التحكيم" للمستشار خالد محمد

قال الأنبا أرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي، إن الدكتور المستشار خالد القاضي أحسن اختياره في أحكام القضاء في مجالات التحكيم التجاري.





وأضاف "أرميا" خلال كلمته في ندوة حول صدور كتاب «قضاء التحكيم في ٢٥ عاما» للمستشار خالد محمد القاضي، رئيس محكمة الإستئناف، أن وجودي في هذا المكان لا استطيع إلا ان أقول أن الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف والمحكم الدولي، هو محب للعلم، موضحًا بإنه كاتب وقاضي عادل يتميز بصفات اخرى وإنه عالم متضع وصاحب منهج قضائي وله مؤلفات كثيرة وفاز بجائزة الدوله عام 2001.



