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"3 سيارات إطفاء" للسيطرة على حريق شقة سكنية في 15 مايو

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:28 م
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بوابة الفجر
داليا عادل
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تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية التابعة لدائرة قسم 15 مايو، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق في منطقة 15 مايو، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.
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الكلمات المفتاحية

سيارات اطفاء حريق شقة سكنية

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