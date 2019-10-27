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ضبط المتهمين بسرقة 360 ألف جنيه من داخل شقة سكنية بالمعادي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:27 م
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المتهمون
المتهمون
هبة عبد الحفيظ
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كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية) مقيم بدائرة القسم - باكتشافه سرقة خزينة حديدية صغيرة الحجم من داخل الشقة سكنه وبداخلها مبلغ مالي (250 ألف جنيه - 7 آلاف دولار أمريكي ).

وبالانتقال والفحص تبين أن الشقة كائنة بالطابق الأول فوق الأرضي وسلامة منافذها ووجود بعثرة بمحتوياتها، ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة ملك (مندوب مبيعات، مقيم بالجيزة ) وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالإشتراك مع ( ثلاثة أشخاص من العناصر الإجرامية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم كمية من المفاتيح المُصطنعة وكذا السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بإسلوب "المفتاح المصطنع" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالي (220 ألف جنيه - 4 آلاف دولار أمريكى) بمسكنهم والخزينة الحديدية بمكان التخلص منها بقطعة أرض زراعية كائنة بمنطقة الوراق بالجيزة. 

كما تم بإرشادهم ضبط عدد (2) هاتف محمول، ومصوغات ذهبية عبارةعن (سلسلة، حلق ) أقروا بشرائهم من متحصلات الواقعة، وإنفاقهم باقى المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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الكلمات المفتاحية

سرقة المعادي

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