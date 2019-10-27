انطلاق الدورة الثالثة لجائزة القاهرة للتصميم CDA نوفمبر المقبل

تعود جائزة القاهرة للتصميم (CDA) في نسختها الثالثة في الفترة بين 26-28 من نوفمبر المقبل بفندق نايل ريتز كارلتون بالقاهرة، لتكريم أكبر عدد من المصممين والموزعين والمصنعين والفنانين الموهوبين وذلك في الحدث الأول من نوعه في مجال التصميمات الفنية بمصر .

قال هشام مهدي، مؤسس جوائز القاهرة للتصميم (CDA) والرئيس التنفيذي لمجموعة مهدي، أنه على خطى الدورتين السابقتين، تساهم النسخة الثالثة من جائزة القاهرة للتصميم في تعزيز المنصة الأولى للمصممين المبدعين في مصر والشرق الأوسط، لعرض أحدث أعمالهم، ومعرفة أحدث اتجاهات الصناعة العالمية، بالإضافة لإبراز دورهم في خلق حوار تخبئه التصميمات في ثناياها، يسرد قصصًا تعكس الثقافات المختلفة حول العالم.

تحرص جائزة القاهرة للتصميم (CDA)، الممتدة على مدار 3 أيام، على إلقاء مزيد من الضوء على المصممين المصريين الموهوبين في مختلف المجالات الحرفية والفنية، تمنح الجوائز لثلاثة فائزين في كل فئة من الست فئات من منافسات المسابقة، والتي تضم فئة الهندسة المعمارية ، وهندسة المسطحات ، والديكور ، وتصميم المجوهرات بالإضافة إلي تصميم المنتجات . وتعود لجنة التحكيم المتألقة مرة أخرى هذا العام لتضم كل من مصممة الإكسسوارات العالمية عزة فهمي، مهندس الديكور أُنسي أبو سيف، المعماري طارق نجا، المصمم عمرو حلمي والمصمم كريم مختجيان.

تستقبل الجائزة هذا العام في أول يومين العارضين الموهوبين بالإضافة إلى سبعة مصممين مصريين شاركوا في النسخة التاسعة من "أسبوع باريس للتصميم" Paris Design Week، الذي يقام سنويًا ليجمع بين مئات المصممين من حول العالم لمشاركة إبداعاتهم على مدار ثمانية أيام في بداية شهر سبتمبر. تتيح الدورة الثالثة من جائزة القاهرة للتصميم الفرصة للمصممين المصريين استعراض مشروعاتهم الفائزة في فئات التصميم الداخلي والأثاث في معرض Meet My Project الجماعي في Espace Commines في قلب حي Le Marais العصري.

تستضيف الجائزة كل من شويكار الغرابلي، التي تستوحي تصميماتها الداخلية من المواد الكهربائية التي تدمج بين المواد المتنوعة، إلى جانب Yasmina Makram Studios، استوديو تصميم متعدد التخصصات يركز على تقديم تعبيرات فنية راقية، والمصممة شوشة، التي تهدف تصميماتها داخلية كانت أو تتعلق بالمنتجات لأن يشعر الناس بالفخر بتراثهم، بالإضافة لفريق تصميم Annure Lighting، الذي يهدف لتصميم منتج مستدام يوفر طاقة شمسية نظيفة ومتجددة للمناطق الفقيرة حول العالم، ويضم الفريق نضال بدر، وشيرين محجوب، وهدى لاشين، ومحمد سعيد .

وفي اليوم الثالث للجائزة، يتم تكريم فائزًا من كل فئة عن تصميمه المبتكر ، خلال عشاء الجالا الذي يجمع كبار المصممين في مصر، ويمنح العشاء الفرصة للمصممين للتواصل والتفاعل وتبادل الأفكار ومشاركة الخبرة واكتساب خبرة ذات مغزى في الصناعة.

تهدف جائزة القاهرة للتصميم إلى إنشاء منصة محلية مشهورة لكبار المصممين في مصر، لتجعل مجال التصميم رائد فكريًا ومروجًا للإبداع والتميز، فالجائزة بمثابة انفتاح جديد للجميع في هذا المجال، وتشجعهم للمشاركة في منتدى احترافي مناسب يتعرف على مواهبهم الإبداعية ويمكنهم الاعتماد على أحدث المعلومات الفنية.