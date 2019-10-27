أكرم حسنى يهنئ أحمد أمين على مشاركته في "ما وراء الطبيعة"

حرص الفنان أكرم حسنى على تهنئة صديقه الفنان أحمد أمين، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لمشاركته في مسلسل "ما وراء الطبيعة" حيث يجسد شخصية الدكتور رفعت اسماعيل.



حيث قام بنشر صورة لأحمد، وعلق على الصورة قائلا :'بالتوفيق يا أحمد في المسلسل الجديد ما وراء الطبيعة، و من نجاح لنجاح يا صديقي ".





يشار أن مسلسل "ما وراء الطبيعة" مأخوذ من قصة الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، ويتناول المسلسل الأحداث التى حدثت في مصر في الستينات، ويتناول أيضا سلسلة الأحداث الخارقة للطبيعة التي يتعرض لها الدكتور رفعت إسماعيل، ومحاولاته لكشف أسرار هذه الأحداث.

و سيجسّد الفنات أحمد أمين شخصية أخصائي أمراض الدم الأعزب، الدكتور رفعت إسماعيل. وستبدأ مرحلة التصوير للمسلسل في نوفمبر القادم، وسيتولّى إخراجه المخرج عمرو سلامة، ويعدّ مسلسل "ما وراء الطبيعة" أول عمل من إنتاج Netflix في الدراما المصرية.



يذكر أن مسلسل "ما وراء الطبيعة" من إنتاج محمد حفظي، وكتابة وإخراج عمرو سلامة،وسيتم الإعلان عن قائمة الممثلين المشاركين في المسلسل لاحقًا.



وفى سياق آخر، يشار أن الفنان أكرم حسنى يشارك فى مسلسل"تيمون وبومبا"،وهو اسم مبدئي له،ويشارك فى بطولته أكرم حسنى، أحمد فهمى، بيومي فؤاد، ومن إخراج أحمد الجندي، وإنتاج سينرجي.



قدم الفنان أكرم حسني، مؤخرا العديد من الأغاني،و حققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية عبر"يوتيوب".



مما جعل القائمون علي إدارة المهرجان في نسخته الثالثة أن يختاروا النجم الكوميدى أكرم حسنى لتقديم أغنية إفتتاح الجونة والتى تحمل عنوان"سيما"، الأغنية من كلمات وألحان أكرم حسنى، وتوزيع موسيقى وماستر صوتى هانى محروس.



وقدم أكرم حسني، مؤخرا أغنية جديدة من تأليفه خلال حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد، والفنان أحمد، ولاقت الأغنية إعجاب جميع الحاضرين.



وقدم أكرم، أيضا أغنية "لا يزال" ضمن أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل "الواد سيد الشحات"، والتي سخر فيها من منافسه "سيد"، الذي يؤدي دوره الفنان أحمد فهمي.



يشار أن آخر أعمال أكرم حسنى مشاركته فى "مسلسل الواد سيد الشحات"، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، وتم عرضه فى الماراثون الرمضاني الماضى.







