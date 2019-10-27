الشباب والرياضة بالمنيا تنفذ معسكرات اليوم الواحد بقرية الإسماعيلية

أكد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، على التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة وإدارتها الفرعية لتوفير كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة للشباب والنشء، لاكتشاف وإبراز المواهب الفنية والثقافية والرياضية والابتكارات العلمية والإبداعية والحياتية.



ووجه مديرية الشباب والرياضة بتنفيذ معسكرات بمراكز الشباب بشتى أنحاء المحافظة لدورها في إنشاء جيل واعي صحي وذو فكر مبتكر ومهارات حياتية وسلوكية من الطلائع.



من جانبها بدأت مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة فاعليات المشروع القومي لمعسكرات اليوم الواحد بالمدرسة الاعدادية بقرية الإسماعيلية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بمشاركة ١٠٠ طالب وطالبة من طلاب المدرسة بالتنسيق مع إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة وبحضور مندى عكاشة مدير عام المديرية والدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية واشراف محسن عمر عبد الجواد مدير عام الطلائع.



أوضح مدير عام مديرية الشباب والرياضة أن فاعليات معسكرات اليوم الواحد تضمنت تقسيم الطلائع إلى ثلاث ورش عمل ( ورش ترويحية وفنية وأعمال ابتكاريه وتوعية بيئية وصحية وعلمية ومهارات حياتية وسلوكية)، مشيرًا إلى دعم المحافظة الكامل لجميع الأنشطة الرياضية.



وعلى جانب اخر أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا عن بدء تنفيذ التصفيات النهائية على مستوى المحافظة من دورى مراكز الشباب لكرة القدم النسخة السابعة للعام 2019 2020 والتى ستنطلق الأحد القادم الموافق 27 أكتوبر الجاري على أن تقام المباريات يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع موعدًا لإقامة مباريات الدورى.

قال مندى عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا إن المجموعة الأولى تشمل ( اسمو العروس، تانوف، دروة، ابشادات، تونة الجبل، نزلة البرشا )، والمجموعة الثانية تشمل ( بنى حسن، بلنصورة، طوخ الخيل، سوادة، المدينة أ )، وتشمل المجموعة الثالثة ( قلوصنا، صندفا، أبو شحاته أ إبوان، مطاى البلد، مدينة مطاى )، بينما تضم المجموعة الرابعة ( أشروبة، بنى على، مدينة بنى مزار، سلاقوس، صفانية، العباسية ).

ومن المقرر أن ينتهى الدوري بالمحافظات بنهاية شهر يناير المقبل 2020، تعقبها مباشرة إقامة دور الـ 32 للفرق المتأهلة على مستوى الجمهورية فى أول فبراير 2020 وصولًا لدور الـ16 تقسم لأربع مجموعات ويأخذ الأول من كل مجموعة ليتم إقامة النصف نهائى والنهائى.

