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كيف تتوقف عن الكذب؟

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:19 م
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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عند محاولة التوقف عن الكذب، يقوم الأفراد بنفس الخطأ الذي يقومون به مع محاولة فقدان الوزن، وعادة ما يحاولون التعامل مع الاعراض بدلًا من التعامل مع المشكلة نفسها.

في فقدان الوزن، عادةً ما يتجاهل الأشخاص حقيقة أنهم يتناولون الطعام لأنهم يعانون من الاكتئاب وليس لأنهم جائعون وفي النهاية يجدون أنفسهم يستعيدون الوزن الذي فقدوه.

الأمر نفسه ينطبق على الوقاية من الكذب، حيث يركز الناس عادة على التوقف عن الكذب دون دراسة السبب الحقيقي وراء الكذب.

إذا كنت جادًا في التوقف عن الكذب، فعليك التعامل مع الأسباب الحقيقية وراء الكذب وليس الكذب. الكذب ليس هو المشكلة، بل هي الأعراض التي تشير إلى وجود مشكلة أخرى.

• لم تكذب؟
ستحتاج إلى بعض الشجاعة قبل أن تسأل نفسك هذا السؤال. اجلس بمفردك في مكان لا يستطيع أحد أن يزعجك، ثم اسأل نفسك السؤال، لماذا أكذب؟

هل تفتقر إلى الثقة بالنفس وتريد أن تبدو أكثر ثقة أمام الناس؟ الكثير من الناس يكذبون فقط للحفاظ على صورتهم الذاتية ومنع الآخرين من الحكم عليهم.

هل تكذب لجذب انتباه الناس لأنهم عادة لا يلاحظونك؟ هل تعتقد أن الناس يتجاهلونك وأنهم يراقبونك معظم الوقت؟ الكثير من الناس يكذبون من أجل استعادة الاهتمام المفقود الذي لم يتمكنوا من الحصول عليه من دون كذب. 

هل تكذب لأنك تفتقر إلى الشجاعة ؟؟ الكثير من الناس يكذبون لأنهم يفتقرون إلى الشجاعة لمواجهة عواقب قول الحقيقة. وعادة ما يكذبون لأنهم يفتقرون إلى المهارات اللازمة للتعامل مع غضب الآخرين.
هل تكذب للحصول على القبول والموافقة؟ بعض الناس يعتقدون أنهم يستحقون الاهتمام ما دام الآخرون يوافقون عليهم ولهذا السبب يواصلون الكذب من أجل الحفاظ على هذه الموافقة.

• الطريقة الصحيحة للتوقف عن الكذب
إذا أصبح الكذب عادة بالنسبة لك، فعليك ألا تركز على التخلص من هذه العادة ولكن بدلًا من ذلك يجب أن تتعامل مع السبب الجذري. سواء أكان بناء الثقة بالنفس أو تطوير مهارات اجتماعية أفضل أو التعامل مع مخاوفك. ما يهم هو أن الكذب لن ينتهي قبل أن تنتهي هذه الأسباب الأساسية.

تعلم كيف تقدر نفسك دون الاعتماد على حكم الآخرين، وتعلم كيف تكون أكثر نفوذًا دون إخبار القصص التي لم تحدث أبدًا وتعلم كيفية الثقة في نفسك وقدراتك، وعندها فقط ستتوقف عن الكذب.

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الكلمات المفتاحية

كيف تتوقف عن الكذب؟ اسباب الكذب • الطريقة الصحيحة للتخلص من الكذب

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