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ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول ضد توتنهام

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:09 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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يبدأ اليوم الثالث في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ساعات قليلة، حيث ستكون مباراة فريق نيوكاسل يونايتد ضد فريق ولفرهامبتون هي أولى مواجهات اليوم في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة.


نتائج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن :-
وكانت قد انتهت مباراتين بالتعادل بين فريقي وست هام يونايتد وشيفيلد يونايتد، وبين فريقي بورنموث وواتفورد، بينما حقق فريق تشيلسي فوزا كاسحا على فريق بيرنلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، وفاز فريق مانشستر سيتي على فريق استون فيلا بثلاثية نظيفة، وحقق برايتون انتصارا متأخرا على فريق إيفرتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وكانت أكبر نتائج البطولة حتى الآن في هذة الجولة بعد فوز ليستر سيتي على فريق ساوثهامبتون بنتيجة 9-0.


ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي :-
1- ليفربول 25 نقطة.
2- مانشستر سيتي 22 نقطة.
3- ليستر سيتي 20 نقطة.
4- تشيلسي 20 نقطة.
5- أرسنال 15 نقطة.
6- كريستال بالاس 14 نقطة.
7- شيفيلد يونايتد 13 نقطة.
8- وست هام 13 نقطة.
9- بورنموث 13 نقطة.
10- توتنهام هوتسبير 12 نقطة.
11- برايتون 12 نقطة.
12- بيرنلي 12 نقطة.
13- ولفرهامبتون 11 نقطة.
14- استون فيلا 11 نقطة.
15- مانشستر يونايتد 10 نقاط.
16- ايفرتون 10 نقاط.
17- نيوكاسل يونايتد 8 نقاط.
18- ساوثهامبتون 8 نقاط.
19- نوريتش سيتي 7 نقاط.
20- واتفورد 5 نقاط.


مباريات اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي :-
وسيلتقي فريق توتنهام هوتسبير مساء اليوم أمام فريق ليفربول على ملعب الانفيلد في إطار نفس الجولة، بينما سيستضيف فريق نوريتش سيتي نظيره فريق مانشستر يونايتد، ويحل فريق كريستال بالاس ضيفا على فريق أرسنال في لندن.


ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب والذي يملك 22 نقطة حتى الان في البطولة.

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