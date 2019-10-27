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جامعة حلوان تنظم المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآداب ٢٩ أكتوبر
الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:14 م
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أية حمروشي
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ينظم قسم اللغة الانجليزية وآدابها بكلية الآداب جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجــد نجـــم رئيس الجامعة، المؤتمر الدولي الثالث تحت عنوان"الدراسات البينية في اللغويات والأدب والترجمة والحضارة" اتجاهات وتحديات"
ويهدف المؤتمر برئاسة الدكتورة سهير عبد السلام عميد الكلية إلي إتاحة الفرصة للعلماء والباحثين، من مختلف الجامعات في مصر وخارجها، لاستكشاف أحدث التيارات والتطورات في مجالات اللغويات والأدب والترجمة والحضارة من منظور الدراسات البينية، وكذلك لتبادل خبراتهم ونتائج أبحاثهم في الموضوعات المتعلقة بمحاور المؤتمر.
يتناول المؤتمر عدة محاور في أربع مجالات ففي مجال الأدب يتضمن.
الدراسات البينية مقابل الدراسات العابرة للتخصصات، ومجال الحضارة يتناول الدراسات العِرقية إلى جانب دراسات ذوي الاحتياجات الخاصة بالاضافة الى العولمة والدراسات البينية.
وفى مجال اللغويات سيتناول التحليل الأسلوبي من منظور تعدد الوسائط لتقديم أعمال أدبية في الأدب المرئي، والتداولية التقابلية في الاتصال بين الثقافات، بينما يتناول مجال الترجمة تأثير الأيديولوجية والهوية الثقافة على الترجمة، والتقنيات الجديدة والترجمة الفورية.
تبدأ فعاليات المؤتمر فى تمام الساعة العاشرة يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر 2019 ويستمر حتى 31 أكتوبر 2019 بقاعة الأستاذ الدكتور حسن حسنى بالحرم الجامعى.
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