جامعة حلوان تنظم المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآداب ٢٩ أكتوبر



وفى مجال اللغويات سيتناول التحليل الأسلوبي من منظور تعدد الوسائط لتقديم أعمال أدبية في الأدب المرئي، والتداولية التقابلية في الاتصال بين الثقافات، بينما يتناول مجال الترجمة تأثير الأيديولوجية والهوية الثقافة على الترجمة، والتقنيات الجديدة والترجمة الفورية.



تبدأ فعاليات المؤتمر فى تمام الساعة العاشرة يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر 2019 ويستمر حتى 31 أكتوبر 2019 بقاعة الأستاذ الدكتور حسن حسنى بالحرم الجامعى.



الدراسات البينية مقابل الدراسات العابرة للتخصصات، ومجال الحضارة يتناول الدراسات العِرقية إلى جانب دراسات ذوي الاحتياجات الخاصة بالاضافة الى العولمة والدراسات البينية.