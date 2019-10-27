Advertisements
Advertisements
Advertisements

المناطق الآثرية بالمنيا تستقبل وفدًا سياحيًا من 3 دول

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:13 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
Advertisements
قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن المناطق الآثرية بالمحافظة استقبلت وفدًا سياحيًا متعدد الجنسيات يضم زائرين من دول (المانيا، أمريكا، سويسرا)، قادمين لزيارة المناطق الآثرية بالمحافظة والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

وأكد المحافظ أن مؤشر القطاع السياحي بمحافظة المنيا بدأ بالتصاعد خلال تلك الفترة التي تزامنت مع توافد عدد كبير من السائحين للمحافظة من مختلف الجنسيات الأجنبية والقارات الأوروبية والافريقية والآسيوية، موضحًا أن المحافظة تتخذ خطوات حقيقية لإعادة المنيا إلى مكانتها السياحية التي تليق بها، خاصة أنها تحوي بين جنباتها العديد من المعالم الحضارية التاريخية.

من جانبه، قال دكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا، إن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها منطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى.

كما تضم المحافظة أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا، وتقع على بعد 16 كيلو متر من مركز بني مزار وهى مدينة أثرية قديمة،عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بالبقيع الثاني لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.

وعلى جانب اخر قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن منطقة آثار تل العمارنة استقبلت وفدًا سياحيًا متعدد الجنسيات يضم زائرين من دول ( ألمانيا، فرنسا، البرازيل)، قادمين لزيارة المناطق الأثرية بالمحافظة والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

أكد المحافظ أن مؤشر القطاع السياحي بمحافظة المنيا بدأ بالتصاعد خلال تلك الفترة التي تزامنت مع توافد عدد كبير من السائحين للمحافظة من مختلف الجنسيات الأجنبية والقارات الأوروبية والافريقية والآسيوية، موضحًا أن المحافظة تتخذ خطوات حقيقية لإعادة المنيا إلى مكانتها السياحية التي تليق بها، خاصة أنها تحوي بين جنباتها العديد من المعالم الحضارية التاريخية.
تسهيل الاجراءات امام الزائرين
كما وجه المحافظ مدير إدارة السياحة، بتسهيل الإجراءات أمام الزائرين وتوفير كل سبل الراحة والأمان لهم مع تهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها محافظة المنيا وترك أثر جيد في نفوس الزائرين.

من جانبه، قال دكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا، إن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها منطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى.

كما تضم المحافظة أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا، وتقع على بعد 16 كيلو متر من مركز بني مزار وهى مدينة أثرية قديمة،عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بالبقيع الثاني لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.
المناطق الآثرية بالمنيا تستقبل وفدًا سياحيًا من 3 دول
المناطق الآثرية بالمنيا تستقبل وفدًا سياحيًا من 3 دول
المناطق الآثرية بالمنيا تستقبل وفدًا سياحيًا من 3 دول
المناطق الآثرية بالمنيا تستقبل وفدًا سياحيًا من 3 دول
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. محامي شهيد الشهامة يكشف حقيقة وجود توأم لـ راجح وسنه الحقيقي

منذ ساعة و 19 دقيقة

التلفزيون العراقي ينشر الصور الأولى لمقتل أبو بكر البغدادي

منذ ساعة و 6 دقيقة

"سي إن إن": أبو بكر البغدادي فاجأ القوات الأمريكية قبل مقتله بهذا الأمر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. معلومات لم تنشر بشأن عدد القوات التي شاركت في تصفية البغدادي وعدد القتلى

منذ ساعة و نصف

عاجل.. فيديو متداول للحظة قتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت الساعات الأخيرة في حياة أبو بكر البغدادي قبل مقتله

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق عمرو أديب على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا أمام السيسي

منذ يوم

مفاجأة.. لاسارتي يشترط ضم نجم الزمالك لتدريب اتحاد جدة

منذ 33 دقيقة

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

منذ حوالي 16 ساعة

رونالدو يبلغ بيريز بصفقة برشلونة القادمة

منذ ساعة

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

منذ يوم

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

منذ يوم

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

منذ حوالي 17 ساعة

اضغط هنا| رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم

منذ يوم

مفاجأة.. هذا ما كان يفعله أبو بكر البغدادي قبل نومه

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وصول المتهمين بقتل "محمود البنا" إلى محكمة شبين الكوم

منذ ساعتين و 44 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:48 ص

مفاجأة.. هذا ما كان يفعله أبو بكر البغدادي قبل نومه

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

09:04 م

رونالدو يبلغ بيريز بصفقة برشلونة القادمة

11:35 ص

عاجل.. محامي شهيد الشهامة يكشف حقيقة وجود توأم لـ راجح وسنه الحقيقي

11:18 ص

عاجل.. وصول المتهمين بقتل "محمود البنا" إلى محكمة شبين الكوم

09:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status