محافظ المنيا: استقبلنا 3348 طلبا للتصالح في مخالفات البناء

أعلن اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إنه تم استقبال 3348 طلبا للتصالح في مخالفات البناء، منهم 296 طلبا مستوفى للشروط، منوهًا الى أنه جارى استيفاء باقي الأوراق واستقبال طلبات المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية المختلفة بالتعاون مع لجان تلقى الطلبات على مستوى المحافظة.



وأضاف المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة أن قانون التصالح لمخالفات البناء يستهدف مصلحة المواطن والدولة، لافتا أن المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن تستقبل طلبات المواطنين بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019. مؤكدا تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.



أوضح المهندس خالد طه مدير وحدة التفتيش الفني الهندسي بالمحافظة، ان أعلى المراكز في طلبات التصالح حتى الآن هي مركز بنى مزار بإجمالي 622 طلبا ثم مركز مغاغة 526 طلبا يليه ابوقرقاص بـ426 طلبا للتصالح وجارٍ حصر الطلبات أولا بأول بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء.



وعلى جانب اخر قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا إنه يجري حاليا رفع كفاءة وإعادة بناء 140 منزلا بقرية الشيخ عبادة والعزب المجاورة بمجلس قروي الروضة، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها رئيس الجمهورية وتنفذها وزارة التخطيط والإصلاح الادارى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، من اجل رعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدات اللازمة لهم.



وأضاف أن الوحدة المحلية مركز ملوي تتابع أعمال إعادة إعمار المنازل تمهيدا لتسليمها للأهالي، بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة لتساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل في القرى بمشروعات كثيفة العمالة.



من جانبه تفقد اللواء وجدي زقزوق رئيس مركز ملوي الاعمال،مؤكدا أن الحالات المستفيدة تم اختيارها من فئة الأسر الأولى بالرعاية من الأرامل والمطلقات ومحدودي الدخل من أبناء القرية وذلك عقب إجراء بحث اجتماعي بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، بما يحقق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.