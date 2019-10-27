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أرسنال يخشى فقدان المركز الخامس في مواجهة كريستال بالاس بالبريميرليج

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:07 م
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أرسنال
أرسنال
أحمد عصام
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يدخل فريق أرسنال بقيادة مدربه يوناي إيمري مباراته أمام فريق كريستال بالاس ويخشى فقدان المركز الخامس، حيث ستقام على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.


ترتيب أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز :-
ويحتل فريق أرسنال المركز الخامس برصيد 15 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحل فريق كريستال بالاس في المركز السادس برصيد 14 نقطة، وهذا ما سيجعل المباراة نارية بين الفريقين في ديربي لندن.


إيمري يخشى الهزيمة أمام كريستال بالاس :-
ويخشى إيمري مدرب فريق أرسنال الهزيمة في مباراة كريستال بالاس وفقدان المركز الخامس، حيث سيحتل البالاس وقتها المركز الخامس وفي حال فاز توتنهام هوتسبير صاحب ال12 نقطة سيكون أيضاً أرسنال مهدد باحتلال المركز السابع أو الثامن في جدول الترتيب.


أرسنال يرغب في العودة للانتصارت بعد خسارة شيفيلد :-
وكان قد تعرض فريق أرسنال لهزيمة قاسية في الجولة الماضية أمام فريق شيفيلد يونايتد الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة هدف نظيف في إطار منافسات الجولة التاسعة من البريميرليج، مما قد جعل الخوف يدخل إلى غرف الملابس للفريق اللندني.


إيمري مهدد بفقدان مركزه مع أرسنال :-
وشنت جماهير الفريق اللندني هجوما كبيرا على إيمري مدرب الفريق بعد الخسارة الماضية أمام فريق شيفيلد، وطالبت برحيله عن تدريب الفريق بعد النتائج المتذبذبة في الدوري الإنجليزي.

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