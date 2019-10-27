مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم 27 / 10 / 2019 بث مباشر

مواعيد مباريات اليوم في الكونفدرالية “ذهاب دور الـ32”



كوتي دي أور بطل سيشيل x المصري البورسعيدي، تقام المباراة في تمام الثانية مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.



يانج أفريكانز التنزاني x بيراميدز، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات،.



مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي “الجولة العاشرة”



نيوكاسل يونايتد x وولفرهامبتون، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.





نوريتش سيتي x مانشستر يونايتد، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 7.





أرسنال x كريستال بالاس، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.





ليفربول x توتنهام، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.



مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني “الجولة العاشرة”







سيلتا فيجو x ريال سوسيداد، تقام المباراة في تمام الواحدة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.





غرناطة x ريال بيتيس، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.





ليفانتي x إسبانيول، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.





إشبيلية x خيتافي، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.





أوساسونا x فالنسيا، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي “الجولة التاسعة”







بولونيا x سامبدوريا، تقام المباراة في تمام الواحدة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.







أتالانتا x أودينيزي، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.





سبال x نابولي، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.





تورينو x كالياري، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 7.



روما x ميلان، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.





فيورنتينا x لاتسيو، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة التاسعة"







فولفسبورج x أوجسبورج، تقام المباراة في تمام الرابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.





مونشنجلادباخ x آينتراخت فرانكفورت، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي “الجولة الـ11”







رين x تولوز، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساء بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.





سانت إيتيان x أميان، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.





باريس سان جيرمان x مارسيليا، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الثامنة"







الاتحاد x أبها، تقام المباراة في تمام 5:25 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:25 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:25 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 2.





الهلال x النصر، تقام المباراة في تمام 6:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:55 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1، والسعودية الرياضية HD 3.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة الخامسة"







الظفرة x الوصل، تقام المباراة في تمام 4:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:15 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:15 مساءًا بتوقيت الإمارات.





الجزيرة x اتحاد كلباء، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.





جدول مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة الخامسة"







أولمبيك آسفي x الرجاء البيضاوي، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر المغربية الرياضية.





الوداد البيضاوي x يوسفية برشيد، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر المغربية الرياضية.



جدول مباريات اليوم في الدوري التونسي "الجولة السادسة"







الإفريقي التونسي x شبيبة القيروان، تقام المباراة في تمام 3:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و5:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.





الصفاقسي x الترجي، تقام المباراة في تمام 3:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و5:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الكأس 1.





النجم الساحلي x البنزرتي، تقام المباراة في تمام 3:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و5:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.









مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأحد الموافق 27 10 2019، ويأتي أبرزها مباراة ليفربول ضد توتنهام في بطولة الدوري الإنجليزي، ومواجهة ميلان ضد روما، وفيورنتينا أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.ويعرض لكم “الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية: