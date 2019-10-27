عاجل.. المحكمة تعلن عن السن الحقيقي لـ راجح قاتل شهيد الشهامة

أعلنت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، أن المتهم الرئيسي "محمد راجح"، في قضية قتل محمود البنا، المعروفة إعلامياً بقضية "شهيد الشهامة"، في مركز تلا، يبلغ من العمر "17 سنة و11 شهرًا و6 أيام"، كما تستمع المحكمة الأن إلى أقوال الشهود قبل النطق بالحكم.



وكانت الجلسة الأولى عُقدت بمحكمة جنايات الطفل بشبين الكوم، وأصدر القاضي قراره بتأجيل القضية إلى اليوم، وذلك عقب أن طالب محامي المجني عليه التحقق من سن المتهم الأول، ومطالبة محامي الدفاع التأجيل من أجل استكمال باقي الإجراءات.



جدير بالذكر أن أحداث الواقعة تعود إلى قتل طالب ثانوية عامة بمركز تلا بالمنوفية، على يد "محمد أشرف راجح" وثلاثة آخرين، وجميعهم مقيمين بمركز تلا، وذلك بعد أن دافع "البنا" عن فتاة تعرضت للتحرش والضرب من المتهم الأول.



فقرر المتهم الأول الانتقام منه، وانتظر خروجه من الدرس وبقاءه بمفرده، وبدأ الهجوم عليه والمشاجرة معه، ثم وجه له عدة طعنات بمساعدة الآخرين، أدت إلى سقوطه جثة هامدة على الفور.



وانتشر هاشتاج "راجح قاتل" على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، مما ساعد في تحويلها إلى قضية رأي عام تتحدث عنها جميع البرامج الإعلامية، وينتظر الأهالي النطق بالحكم على المتهمين.