Advertisements
Advertisements
Advertisements

فوز طالبتين بمدرسة الفنون في مسابقة الأسريا الدولية بإيطاليا

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:07 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
فازت نادين باسم ومنة الله مصطفى الطالبتان بمدرسة الفنون التابعة لمركز الفنون بمكتبة الإسكندرية بجائزة في مسابقة الأسريا الدولية في دورتها الأولى التي عقدت في شهر أكتوبر الجاري في روما بإيطاليا.

وضمت لجنة التحكيم الفنية كل من الناقد الفنان شيرو شانني، والمصور الدولي ماوريتزيو جابانا، والناقد ميكيلي شيريللو، والناقدة بينيلوبي فيلاكيوني، إلى جانب الفنان العالمي فاليريو دي فيليببيس، وقد فازت الفنانتان بالجائزة النقدية المُقدَّمة من قِبَل اللجنة كأفضل عمل فني. كما علق الخبير ماسيمو فيانيللو عن إعجاب النقاد بعمل الطالبة نادين باسم كونه يعكس التراث المصري.

وجاءت مشاركة مدرسة الفنون في إطار شراكة مع جمعية دعم العلاقات الأوروبية العربية بروما والتي يشرف عليها الفنان العالمي الدكتور ناصر الجيلاني، وبدعم من بلدية روما.

وقامت المدرسة بترشيح أعمال بعض طلبة فصول الرسم، وتم قبول اشتراك 6 طلبة ضمن المشاركين في الدورة الأولى للمسابقة، إلى جانب العديد من الفنانين من مصر وإيطاليا وصربيا وفرنسا، وكان لطلاب مدرسة الفنون بمكتبة الإسكندرية حضور خاص بهذه الدورة.

وتأتي مشاركة مدرسة الفنون في مسابقة الأسريا الدولية في إطار سعيها لخلق فرص ثقافية وتعليمية، محلية ودولية لطلاب المدرسة في جميع المجالات.
Advertisements

أخبار تهمك

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

منذ يوم

"سي إن إن": أبو بكر البغدادي فاجأ القوات الأمريكية قبل مقتله بهذا الأمر

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت الساعات الأخيرة في حياة أبو بكر البغدادي قبل مقتله

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. فيديو متداول للحظة قتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي

منذ حوالي 5 ساعات

التلفزيون العراقي ينشر الصور الأولى لمقتل أبو بكر البغدادي

منذ ساعة و 8 دقيقة

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

منذ يوم

اضغط هنا| رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم

منذ يوم

عاجل.. محامي شهيد الشهامة يكشف حقيقة وجود توأم لـ راجح وسنه الحقيقي

منذ ساعة و 20 دقيقة

مفاجأة.. لاسارتي يشترط ضم نجم الزمالك لتدريب اتحاد جدة

منذ 35 دقيقة

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

منذ حوالي 16 ساعة

رونالدو يبلغ بيريز بصفقة برشلونة القادمة

منذ ساعة

مفاجأة.. هذا ما كان يفعله أبو بكر البغدادي قبل نومه

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. معلومات لم تنشر بشأن عدد القوات التي شاركت في تصفية البغدادي وعدد القتلى

منذ أقل من ساعتين

تعليق عمرو أديب على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا أمام السيسي

منذ يوم

عاجل.. وصول المتهمين بقتل "محمود البنا" إلى محكمة شبين الكوم

منذ ساعتين و 46 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:48 ص

مفاجأة.. هذا ما كان يفعله أبو بكر البغدادي قبل نومه

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

09:04 م

رونالدو يبلغ بيريز بصفقة برشلونة القادمة

11:35 ص

عاجل.. محامي شهيد الشهامة يكشف حقيقة وجود توأم لـ راجح وسنه الحقيقي

11:18 ص

عاجل.. وصول المتهمين بقتل "محمود البنا" إلى محكمة شبين الكوم

09:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status