فوز طالبتين بمدرسة الفنون في مسابقة الأسريا الدولية بإيطاليا

فازت نادين باسم ومنة الله مصطفى الطالبتان بمدرسة الفنون التابعة لمركز الفنون بمكتبة الإسكندرية بجائزة في مسابقة الأسريا الدولية في دورتها الأولى التي عقدت في شهر أكتوبر الجاري في روما بإيطاليا.



وضمت لجنة التحكيم الفنية كل من الناقد الفنان شيرو شانني، والمصور الدولي ماوريتزيو جابانا، والناقد ميكيلي شيريللو، والناقدة بينيلوبي فيلاكيوني، إلى جانب الفنان العالمي فاليريو دي فيليببيس، وقد فازت الفنانتان بالجائزة النقدية المُقدَّمة من قِبَل اللجنة كأفضل عمل فني. كما علق الخبير ماسيمو فيانيللو عن إعجاب النقاد بعمل الطالبة نادين باسم كونه يعكس التراث المصري.



وجاءت مشاركة مدرسة الفنون في إطار شراكة مع جمعية دعم العلاقات الأوروبية العربية بروما والتي يشرف عليها الفنان العالمي الدكتور ناصر الجيلاني، وبدعم من بلدية روما.



وقامت المدرسة بترشيح أعمال بعض طلبة فصول الرسم، وتم قبول اشتراك 6 طلبة ضمن المشاركين في الدورة الأولى للمسابقة، إلى جانب العديد من الفنانين من مصر وإيطاليا وصربيا وفرنسا، وكان لطلاب مدرسة الفنون بمكتبة الإسكندرية حضور خاص بهذه الدورة.



وتأتي مشاركة مدرسة الفنون في مسابقة الأسريا الدولية في إطار سعيها لخلق فرص ثقافية وتعليمية، محلية ودولية لطلاب المدرسة في جميع المجالات.