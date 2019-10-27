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مفاجأة.. لاسارتي يشترط ضم نجم الزمالك لتدريب اتحاد جدة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:04 م
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مارتن لاسارتي
مارتن لاسارتي
علي ماهر حلمي
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ذكرت ‏صحيفة مكة السعودية اليوم الأحد أن إدارة نادي اتحاد جدة اقتربت من التعاقد مع المدرب مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري بعد إقالة المدرب التشيلي سييرا من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شرط مارتن لاسارتي لقيادة اتحاد جدة

وأضافت الصحيفة السعودية أن مارتن لاسارتي المدير الفني لنادي الأهلي المصري السابق و الذي اقترب من قيادة نادي اتحاد جدة السعودي خلال الفترة المقبلة اشترط التعاقد مع اللاعب الدولي المصري طارق حامد لاعب وسط نادي الزمالك المصري لكي يوافق على تدريب الاتحاد جدة.

تعرف علي بديل سييرا المؤقت في اتحاد جدة

كانت إدارة نادي الاتحاد السعودي، برئاسة أنمار الحائلي قد أعلنت قرارًا رسميًا بإقالة المدرب التشيلي لويس سييرا، من قيادة الفريق إثر الخسارة من الوحدة في الدوري السعودي وقال نادي الاتحاد في بيان رسمي، إن قرار مجلس الإدارة جاء كمحصلة للنتائج السلبية التي حققها الفريق، وأعلن المجلس تكليف المدرب الوطني محمد العبدلي لقيادة الفريق في المرحلة الحالية.

تعرف علي مشوار مارتن لاسارتي مع الأهلي المصري

يذكر أن الأوروجوياني مارتن لاسارتي قاد النادي الأهلي المصري الموسم الماضي وتم إقالته في منتصف الموسم بعد فشله في الحصول علي بطولة دوري أبطال أفريقيا و الخروج من نصف نهائي بطولة كأس مصر أمام نظيره نادي بيراميدز وكانت أكبر خسارة تلقاها لاسارتي مع النادي الأهلي أمام صانداونز الجنوب أفريقي بنتيجة خمسة أهداف مقابل لاشئ ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.

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الكلمات المفتاحية

مارتن لاسارتي الزمالك الدوري السعودي الاهلي إتحاد جدة

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