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برشلونة يستقر على بديل أومتيتي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:56 ص
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برشلونة
برشلونة
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عاد نادي برشلونة الإسباني لصفقة التعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي وأياكس الهولندي السابق.


وكان برشلونة يمني النفس بالتعاقد مع اللاعب في الصيف الماضي إلا أنه اختار الانضمام ليوفنتوس بعد تلقيه مكالمة من كريستيانو رونالدو.


ذكر موقع الدون بالون ، أن برشلونة يخطط للتعاقد مع دي ليخت المنضم حديثاً ليوفنتوس الإيطالي، ليكون بديلا للفرنسي صامويل أومتيتي الذي أصبح قريبا للغاية من الرحيل عن كامب نو.


واستقر برشلونة على رحيل صامويل أومتيتي نتيجة للإصابات المتكررة للاعب في الفترة الماضية ويستعد لدفع 85.5 مليون يورو وهو نفس المبلغ الذي دفعه يوفنتوس للتعاقد مع ماتياس دي ليخت من نادي العاصمة الهولندية أياكس أمستردام.

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