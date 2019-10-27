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بـ6 كيلو بانجو. .حبس "ديلر أطفيح" وإرسال المضبوطات لـ"المعمل الكيميائي"

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:58 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس عاطل يدعى "م.ف" في عقده الثالث من عمره، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتجاره في المواد المخدرة بمنطقة أطفيح وحيازته 6 كيلو بانجو، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.

وكانت بدأت النيابة بجنوب الجيزة، التحقيق مع تاجري المخدرات بمنطقة أطفيح، لاتجاره في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، فيما طلبت النيابة ارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير عنها.

ونجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في القبض على واحد من تجار المخدرات بمركز أطفيح وبحوزته 6 كيلو بانجو وسلاح ناري، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للنقيب محمد جمال محجوب الضابط بوحدة مباحث مركز شرطة أطفيح مفادها قيام "صابر. س. م.ف"، 33 سنة، عاطل، مقيم عرب الأشرفية بدائرة المركز، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
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مخدرات ديلر اطفيح حوادث الفجر بانجو اخبار الحوادث

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