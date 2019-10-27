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شاهد.. أول فيديو من مكان مقتل البغدادي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:57 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرضت فضائية "العربية"، مقطع فيديو لمكان تنفيذ العملية العسكرية الأمريكية على شرق إدلب بسوريا، والتي تردد أنها أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

ويذكر أن العملية الأمريكية وقعت على بلدة باريشا وهى بلدة مدنية بالكامل مطلة على الأراضي التركية، وبالقرب من الحدود السورية التركية، ولا تبتعد كثيرا عن الحدود التركية، وتقع في وسط عدد كبير من المخيمات.

حيث رددت وسائل إعلام عالمية منذ الصباح، أن الولايات المتحدة الأمريكية نفذت عملية عسكرية على شرق إدلب ومن المرجح أنها أسفرت عن مقتل أبو بكر البغدادي، ومن المنتظر أن يلقي دونالد ترامب كلمة حول الأمر.
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