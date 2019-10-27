انتظام الدراسة في مدارس الإسكندرية بعد إجازة الأمطار (صور)



و أكد الديب على الحضور الكثيف للطلاب والطالبات، وأن الدراسة مستمرة ومنتظمة بجميع مدارس المحافظة، وذلك عقب حالة الطقس السيئة وموجة الأمطار الغزيرة التي مرت بها المحافظة.



يُذكر أن الديب كان قد تابع عدد كبير من المدارس أمس السبت 26 من أكتوبر حتى وقت متأخر من الليل للوقوف على حالة أفنية المدارس وتراكم كميات كبيرة من المياه، وإزاحة المياه من أسطح المباني وكذلك خارج أسوار المدارس.



وأشاد الديب بدور مديري عموم الإدارات ولجنة الأزمات والكوارث والسيول بالمديرية بعد المجهود المبذول خلال اليومين الماضيين ومتابعة الموقف لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة حيال تراكم المياه داخل وخارج المؤسسات والمنشآت التعليمية، كما وجه الديب شكره لجميع الأحياء وشركة الصرف الصحي وشركة المياه وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية وجميع مرافق المحافظة مؤكدا على تكاتف كافة الجهود من كافة الجهات في سبيل التصدي للأزمة.



هذا واستمرت قوافل المتابعة التي أطلقها تعليم الإسكندرية لمتابعة سير العملية التعليمية ومدى انتظامها حيث قامت اليوم بمتابعة مدارس إدارة غرب برفقة تامر الجزار عضو الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء بالوزارة.

قال يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن العملية التعليمية انتظمت بمدارس المحافظة بالإدارات التعليمية الثماني، اليوم الأحد.