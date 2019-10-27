سوق دبي المالي يربح 14.10 نقطة بمستهل تعاملات الأحد





سوق دبي المالي





إستهل سوق دبي المالي تعاملات اليوم الأحد بداية جلسات الأسبوع علي إرتفاع ، حيث ارتفع المؤشر العام بسوق دبي بنسبة 0.51% رابحا 14.10 نقطة ليصل إلى مستوى 2798.21 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع العقارات ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي بمستهل تعاملات اليوم 61.4 مليون سهم محققة ما قيمته 56.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 883 صفقة ل29 سهما، وارتفع 18 سهما، وانخفضت 7 أسهم، واستقرت 4 أسهم.

وارتفعت 6 قطاعات بسوق دبي على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.27%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.70%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.52%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.38%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%.