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صعود جماعي لمؤشرات بورصة مصر في التعاملات الصباحية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:39 ص
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي إرتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 14213 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.1% ليصل مستوى 531 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 1407 نقطة.


أخبار البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي 

وخسرت البورصة المصرية خلال  جلسات الأسبوع الماضي نحو 4,3 مليار جنيه ليغلق رأس مالها السوقي  عند مستوى 713.6 مليار جنيه ، منخفضا 0.6% من مستوى 717.9 مليار جنيه الأسبوع الماضى، وإرتفع  مؤشر "إيجي إكس 30" إلى 14.206 نقطة، بنحو 0.01% ، مأثراً بتراجع سهم البنك التجاري الدولي ،  وسجل مؤشر «إيجي إكس70» إنخفاضا بنحو 0.72% مغلقًا الفترة عند 530.88 نقطة، كما سجل مؤشر "s&p" تراجعا بنحو 1.36% مغلقًا الفترة عند 2.074 نقطة ، وانخفض مؤشر "EGX30 capped" بنحو 0.17% مغلقًا عند 17.089 نقطة ، كما سجل مؤشر "إيجي إكس 100" تراجعا بنحو 0.6% مغلقًا عند 1.406 نقطة.

وسجلت مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية ،  نحو 37.4 مليون جنيه ، فيما سجل العرب صافي بيع بـ 15.7 مليون جنيه وذلك بعد إستبعاد الصفقات .

وإستحوذت تعاملات المصررين بالبورصة المصرية  ،علي نسبة 76.4% من إجمالي التعاملات علي الأسهم المقيدة  بالبورصة خلال الأسبوع الجاري، فيما إستحوذت تعاملات الأجانب علي نسبة 17.7% وإستحوذت تعاملات العرب علي نسبة 5.9%، وذلك بع إستبعا الصفقات.

وإتفعت تداولات السوق المصري  بشكل طفيف  خلال تعاملات الأسبوع الماضي ؛ وسجلت نحو 7.7 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التاول نحو 952 مليون ورقة منفذة علي 87 ألف عملية ،  مقابل 7.1 مليار جنيه وكمية تاول بلغت 1.213 مليون ورقة منفذة علي عدد 101 ألف عملية  سجلها السوق الأسبوع السابق له .
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