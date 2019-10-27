صعود جماعي لمؤشرات بورصة مصر في التعاملات الصباحية

استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي إرتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 14213 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.1% ليصل مستوى 531 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 1407 نقطة.

أخبار البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي



