المشدد 9 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر هيروين بالعاشر

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لقيامهم بالإتجار في الهيروين، والسجن المشدد 3 سنوات، لحيازته سلاح ناري وذخيرة بدون تراخيص، وصدر القرار برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد محمد مهدي، ومحمد سامي، وسكرتارية خالد إسماعيل.



تعود أحداث القضية رقم 2222 لسنة 2019، جنايات قسم شرطة أول العاشر من رمضان، ليوم 17 فبراير، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطار من مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط " محمد ع م ح ال" 26 سنة عاطل، ومقيم بمحافظة الإسماعيلية، بحوزته 292 جرام "هيروين" وسلاح ناري مششخن "بندقية آلية"، وخزنتين فارغتين و50 طلقة لذات العيار، وتبين حيازة المتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إحالته إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط عاطل؛ بحوزته كمية من نبات "البانجو" المُخدر بالقُرب من قرية "الصنافين" التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن قوة مكبرة برئاسة المقدم أمير وديع، مفتش فرقة شرطة العاشر من رمضان، ومعاونة النقباء أحمد قنديل محمد صبري، من قوات تأمين الطريق الإقليمي، من ضبط "محمد.س.م.أ" 20 سنة، مقيم بمحافظة الدقهلية، وذلك حال استقلاله السيارة رقم 4257 "ف ن ر" بالقرب من قرية "الصنافين" بدائرة مركز منيا القمح، وبحوزته 5 لفافات كبيرة الحجم من نبات "البانجو" المُخدر.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بالعاشر من رمضان، بالشرقية، من ضبط عاطلين؛ على خلفية اتهامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه بدائرة قسم شرطة أول العاشر.



تلقى اللواء أحمد زكي، نائب مدير أمن الشرقية لقطاع الجنوب، إخطارًا من العميد خالد فرج عيسى، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ من "محمد أحمد عيد مرعي" يتهم فيه مجهولين باستيقافه وسرقة هاتفه المحمول، وذلك بعدما هددوه بسلاح أبيض "مطواة" حال مروره بالقرب من البوابة الخلفية لنادي "الرواد" الرياضي.



وتوصلت تحريات رجال مباحث قسم شرطة أول العاشر، برئاسة الرائد أحمد الخولي، ومعاونيه النقباء محمد عقل وحسام بلطة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: "محمد.م.ر.ع" 18 سنة، و"أحمد.أ.ش.ال" 18 سنة، عاطلين، وتبين قيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص سرقة المواطنين بالإكراه، وجرى ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11712 جُنح أول العاشر من رمضان لسنة 2019.