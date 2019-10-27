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إهانة ليونيل ميسي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:52 ص
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ميسي
ميسي
الفجر الرياضي
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كشف ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني عن تفاصيل إهانته ومضايقته باستمرار بإلقاء كل شيء عليه من زجاجات ومخلفات مع منتخب الأرجنتين.

 

 

وقال ميسي: "عندما نشارك في التصفيات مع منتخب الأرجنتين نسافر إلى جميع أنحاء قارة أمريكا الجنوبية وهناك لا يسمحوا لنا بالنوم ويقضون طوال الليل يرمون كل شيء على الفندق حتى يكون ذلك في صالح بلادهم وهذا هو جنون كرة القدم".

 

 

وأضاف ميسي في تصريحات لشبكة "tycsports" الأرجنتينية: "كنت أرغب في اللعب بالأرجنتين عمومًا، حيث إنني كنت دائمًا أذهب إلى الملعب مع رجل عجوز وأرى الجمهور، وكان ذلك رائعًا.. مباريات الكلاسيكو في كل مكان تحمل نفس القوة".

 

 

وواصل ميسي: "إنهم أكثر جنونًا في الأرجنتين، وعدم الفوز في الكلاسيكو يعني الكثير، حيث أن الجميع هنا يريد تحقيق الفوز، ولكن إذا خسرت فلن تستطيع ترك منزلك.. الكلاسيكو متشابه في كل شيءسواء في روساريو، قرطبة، ريفر، بوكا، إندبندينتي، راسينج.. الناس ينقلون الجنون اليومي إلى كرة القدم وهذه كارثة".

 

 

وتابع ميسي: "أفكر في عائلتي قبل حلمي  الأمور وسأحاول إقناع العائلة لأن اليوم علينا إقناع الأطفال أيضًا أنه يمكننا مغادرة برشلونة والعودة إلى الأرجنتين".

 

 

 

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ميسي ليونيل ميسي برشلونة الارجنتين اخبار الرياضة

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