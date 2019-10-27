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ضبط عاطل بحوزته 5 كيلو "بانجو" بالشرقية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:47 ص
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بوابة الفجر
إسلام علي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط عاطل؛ بحوزته كمية من نبات "البانجو" المُخدر بالقُرب من قرية "الصنافين" التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن قوة مكبرة برئاسة المقدم أمير وديع، مفتش فرقة شرطة العاشر من رمضان، ومعاونة النقباء أحمد قنديل محمد صبري، من قوات تأمين الطريق الإقليمي، من ضبط "محمد.س.م.أ" 20 سنة، مقيم بمحافظة الدقهلية، وذلك حال استقلاله السيارة رقم 4257 "ف ن ر" بالقرب من قرية "الصنافين" بدائرة مركز منيا القمح، وبحوزته 5 لفافات كبيرة الحجم من نبات "البانجو" المُخدر.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالعاشر من رمضان، بالشرقية، من ضبط عاطلين؛ على خلفية اتهامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه بدائرة قسم شرطة أول العاشر.

تلقى اللواء أحمد زكي، نائب مدير أمن الشرقية لقطاع الجنوب، إخطارًا من العميد خالد فرج عيسى، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ من "محمد أحمد عيد مرعي" يتهم فيه مجهولين باستيقافه وسرقة هاتفه المحمول، وذلك بعدما هددوه بسلاح أبيض "مطواة" حال مروره بالقرب من البوابة الخلفية لنادي "الرواد" الرياضي.

وتوصلت تحريات رجال مباحث قسم شرطة أول العاشر، برئاسة الرائد أحمد الخولي، ومعاونيه النقباء محمد عقل وحسام بلطة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: "محمد.م.ر.ع" 18 سنة، و"أحمد.أ.ش.ال" 18 سنة، عاطلين، وتبين قيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص سرقة المواطنين بالإكراه، وجرى ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11712 جُنح أول العاشر من رمضان لسنة 2019.
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