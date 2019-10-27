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هاشتاج "البغدادي" يتصدر "تويتر" بعد أنباء عن مقتله في غارة أمريكية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:43 ص
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بوابة الفجر
هديل هاشم
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ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الجيش الأمريكي استهدف أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، في غارة شمال غرب سوريا في الساعات الأولى من اليوم الأحد.

وقالت الشبكة نقلا عن مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية، إن جهاز المخابرات الأمريكية الأمريكية "سي آي إيه"، ساعد في تحديد موقع البغدادي.

على إثره، تفاعل رواد موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، مع خبر مقتل زعيم "داعش"، حيث تصدر هاشتاج "البغدادي" قائمة الأكثر تداولا في عدة دول عربية منها السعودية ومصر.

وشكك العديدون في خبر مقتل زعيم داعش، فيما علق آخرون أن "دوره انتهى، وغدا سيظهر غيره بجماعة جديدة من صنع الولايات المتحدة لتحقيق أطماعها في منطقة الشرق الأوسط".

وكتب صلاح العكري: "الزرقاوي قتل فبا انتخابات ولاية بوش، وبن لادن قتل قبل انتخابات ولاية أوباما، والآن يقتلون البغدادي قبل انتخابات ولاية ترامب الثانية".

وعلق جمال سالم: "بعد أن أنتهوا من خدماته، وتم نقله لمكان آمن،ومكافآة له، أعلن مقتله بتفجير، نفسه بحزام ناسف، حتى لا يعطوا فرصة لأحد يسأل عن جثمانه هكذا تخطيط الكبار، مات وفى ديله جثث وخراب وآهات وخيانه وعماله وهدم وسرقات".

كانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أوضحت أن الرئيس "دونالد ترامب"، سيصدر، إعلانًا رئيسيًا يوم الأحد الساعة 9 صباحًا بتوقيت واشنطن، حسبما أعلن نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض هوجان جيدلي.

وبحسب الشبكة، فإن مسئول بالإدارة الأمريكية قال إن الإعلان يتعلق بالسياسة الخارجية.

ونوهت بأن "البغدادي" يختبئ منذ 5 سنوات، فيما نشر في أبريل الماضي مقطع فيديو، وكانت المرة الأولى التي يظهر فيها من يوليو 2014، عندما تحدث في الجامع الكبير في الموصل.

وبدورها كشفت، قناة فوكس نيوز، أن مصادر عسكرية قريبة من موقع عملية استهداف زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، قالت إن عمليات التحقق من هوية الهدف المقتول جارية، بواسطة اختبارات الحمض النووي "DNA".

وأردفت في وقت سابقن، أن مصدر عسكري مطلع، كشف عن أن هدفًا عال القيمة لتنظيم داعش الإرهابي، يعتقد أنه أبو بكر البغدادي، قتل على يد القوات التي تقودها الولايات المتحدة في إدلب، سوريا، بالقرب من قرية بريشا في ريف إدلب في سوريا حيث يقع مقر عدد من التنظيمات ومنها حراس الدين، وأن الجيش الأمريكي لم يتمكن بعد من تأكيد هوية الهدف المقتول.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن وزارة الدفاع الأميركية أبلغت البيت الأبيض أن لديهم ثقة كبيرة في أن الهدف "عالي القيمة" وهناك مزيد من التحقيق مازال جاريا.

ومن ناحيته، قال البيت الأبيض، إنه سيتم الإعلان عن المعلومات في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت واشنطن، فيما سيدلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريح مهم في تمام الساعة الواحدة بتوقيت جرينتش.

وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد كتب على صفحته، على موقع التدوين القصير، "تويتر"، إن هناك شئ كبير للغاية حدث للتو".
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الكلمات المفتاحية

داعش ترامب الولايات المتحدة القوات الأمريكية العراق البغدادي

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