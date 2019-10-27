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طلاب كلية الصيدلة بأسيوط يختتموا مؤتمر سند

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:36 ص
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بوابة الفجر
أية حمروشي
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قامت الجمعية العلمية لطلاب الصيدلة بأسيوط، باختتام فعاليات المؤتمر العلمي الرابع والعشرون والمعروف بالكونجرس تحت رسالة "سند" المنعقد في الفترة من الثالث والعشرين إلى السادس والعشرين من الشهر الجاري.

حيث استضافت جامعة أسيوط طلابًا من خمس وثلاثين جامعة على مستوى مصر.

واستهل اليوم بمحاضرة قدمها الدكتور هشان حسن دهشان عن الأدوية التي يمكن تعاطيها بدون وصفة طبية حتى يتيح للصيدلي توفير خدمة مميزة للمرضى.

كما تم إقامة مسابقة عن ريادة الأعمال في مقر حاضنة الشركات همة حتى يُمكّن صيادلة المستقبل من إنشاء مشاريعهم المبتكرة.

وتم اختتام فعاليات المؤتمر بانعقاد الجمعية العمومية الثانية والستين لمناقشة مشاريع ورؤية ٢٠١٩٢٠٢٠ للاتحاد المصري لطلاب الصيدلة.

ولأن المؤتمر لايهتم بالجانب العلمي فحسب بل تمتد اهتماماته لتشمل المهارات والسلوكيات التي يحتاجها الطالب حيث تم إعطاء محاضرة عن كيفية كتابة السيرة الذاتية وكيفية تخطي االمقابلة الشخصية حيث قام بإعطائها الدكتور. أحمد عبدالناصر مسؤول الموارد البشرية HR بمؤسسة اليداك للتجارة

كما تم استضافة أحد أبرز رواد التدريب والتعليم بوحدة الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى ٥٧٣٥٧ الدكتور أحمد أنور حيث قام بإعطاء محاضرة عن تأثير الجينات على عمليات الأيض الخاصة بالدواء pharmacogenitics

كما انقسم الحاضرين على اثنين من ورش العمل إحداها عن الكاليجرفي "طرق مبتكرة لكتابة الخط العربي" حيث قامت بإعطائها الطالبة الموهوبة: مي ضياء
وورشة عمل عن لغة الإشارة حيث قامت بإعطائها مدربة سلوى علي مدرب لغة إشارة وتربية خاصة بالأكاديمية المهنية للمعلمين.
طلاب كلية الصيدلة بأسيوط يختتموا مؤتمر سند
طلاب كلية الصيدلة بأسيوط يختتموا مؤتمر سند
طلاب كلية الصيدلة بأسيوط يختتموا مؤتمر سند
طلاب كلية الصيدلة بأسيوط يختتموا مؤتمر سند
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