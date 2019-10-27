فحص البطاقات الشخصية ومنع تواجد أهالي تلا بمحيط محكمة شبين الكوم

تواصل مديرية أمن المنوفية، منذ صباح اليوم الأحد، جهودها من أجل تأمين محيط محكمة شبين الكوم، والمقرر بها انعقاد الجلسة الثانية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة".



حيث قامت قوات الأمن بمنع تواجد أهالي تلا داخل المحكمة أو بمحيطها، هذا بالإضافة إلى فحص البطاقات الشخصية للمارة، مما أدى إلى عدم وجود تظاهرات أو أعمال شغب.



وتستعد محكمة شبين الكوم، اليوم الأحد، لاستقبال ثاني جلسات قضية قتل "محمود البنا"، والمعروفة إعلاميًا بقضية "شهيد الشهامة".



وكانت الجلسة الأولى عُقدت بمحكمة جنايات الطفل بشبين الكوم، وأصدر القاضي قراره بتأجيل القضية إلى اليوم، وذلك عقب أن طالب محامي المجني عليه التحقق من سن المتهم الأول، ومطالبة محامي الدفاع التأجيل من أجل استكمال باقي الإجراءات.



جدير بالذكر أن أحداث الواقعة تعود إلى قتل طالب ثانوية عامة بمركز تلا بالمنوفية، على يد "محمد أشرف راجح" وثلاثة آخرين، وجميعهم مقيمين بمركز تلا، وذلك بعد أن دافع "البنا" عن فتاة تعرضت للتحرش والضرب من المتهم الأول.



فقرر المتهم الأول الانتقام منه، وانتظر خروجه من الدرس وبقاءه بمفرده، وبدأ الهجوم عليه والمشاجرة معه، ثم وجه له عدة طعنات بمساعدة الآخرين، أدت إلى سقوطه جثة هامدة على الفور.



وانتشر هاشتاج "راجح قاتل" على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، مما ساعد في تحويلها إلى قضية رأي عام تتحدث عنها جميع البرامج الإعلامية، وينتظر الأهالي النطق بالحكم على المتهمين.