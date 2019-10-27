قائد قوات سوريا عن مقتل بغدادي: عملية تاريخية ناجحة



ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع (البنتاغون)، أن الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي يوم السبت في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.



الجدير بالذكر أعلنت الوسائل الإعلامية بأن العملية التي نشبت في محافظة إدلب شمال غربي سوريا ونفذتها قوات عمليات خاصة بعد أن تلقت عدد من المعلومات الاستخباراتية



وأوضحت الوسائل الإعلامية عن التفاصيل الكاملة لمقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في عملية نفذها الجيش الأميركي وحسب ماصدر بأنه تم مقتله في العملية القتالية



وذكرت مصادر أمنية عراقية أن 8 مروحيات أميركية استهدفت في الساعات الأولى من اليوم الأحد مقر أبو بكر البغدادي في قرية باريشا في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.



وأكدت مصادر عسكرية أميركية أن عملية استهداف البغدادي أسفرت أيضا عن مقتل مرافقه و8 أشخاص آخرين، وأن العملية استغرقت ساعة و30 دقيقة.



وقال التلفزيون العراقي الحكومي إن المخابرات العراقية ساعدت في تحديد مكان زعيم تنظيم داعش، ونقلت رويترز عن مصادر عراقية قولها إنها تلقت تأكيدات من داخل سوريا بمقتل البغدادي.





وأعلن التلفزيون العراقي أنه سيبث لقطات مصورة للغارة الأمريكية التي نُفذت في سوريا، وقيل إن البغدادي قُتل فيها.



وبينما ذكرت مصادر أميركية أن البغدادي قتل في غارة جوية أميركية بإدلب في سوريا، قالت مجلة نيوزويك الأميركية أن البغدادي فجر نفسه بحزام ناسف بعد فشله في الهرب من حصار القوات الأميركية لمكان إقامته في سوريا.





وكان مسؤول أميركي، اشترط عدم ذكر اسمه، قد قال لرويترز في وقت سابق، إن البغدادي استُهدف في عملية أثناء الليل، لكنه لم يتمكن من تحديد ما إذا كانت العملية ناجحة.



وقال قائد أحد الفصائل المسلحة في محافظة إدلب إنه يُعتقد أن البغدادي قُتل في غارة بعد منتصف الليل شاركت فيها طائرات هليكوبتر وطائرات حربية في قرية باريشا قرب الحدود التركية، كما وقع اشتباك على الأرض خلالها.



وذكر مصدران أمنيان عراقيان لرويترز أن العراق تلقى تأكيدا من مصادر في سوريا بأن زعيم تنظيم داعش قُتل.





وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي، في وقت متأخر السبت، إن ترامب يعتزم الإدلاء "ببيان مهم" في البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت غرينتش).



ولم يذكر المتحدث تفاصيل أخرى عن فحوى بيان ترامب. وكان ترامب قد كتب في تغريدة في وقت سابق: "شيء كبير للغاية حدث للتو".





قال قائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي "، عبر حسابه الرسمي لموقع تويتر وذلك بعد تداول أخبار حول مقتل زعيم تنظيم داعش "أبو بكر البغدادي"،مغردً في تغريدة رسمية قائلًا: "عملية تاريخية ناجحة نتيجة عمل استخباراتي مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية"، في تلميح للأخبار التي تداولتها وسائل إعلام عالمية حول مقتل زعيم التنظيم الإرهابي."