تعرف على تفاصيل أول مسلسل عن حياة البابا شنودة



وأشار "مرقس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، إلى أن البابا شنودة كان إنسان له صبغة جاذبية، موضحا أن المسلسل والذي سيحمل اسم "بابا العرب" سيتناول حياة البابا شنودة ككل، منذ طفولته وحتى انتقل من هذا العالم.



وأضاف أن سيناريو المسلسل تم الانتهاء من كتابته، وسيتم تصويره في كل المناطق الحقيقية التي عاش بها، وتم اختيار أغلب الشخصيات، مؤكدًا أن البابا شنودة كان أكبر مدافع عن القضية الفلسطينية، وكان يدعو المستثمرين للإتيان إلى مصر.



كشف الأنبا مرقس، القيادي الكنسي ومطران شبرا الخيمة، تفاصي تجسيد الفنان ماجد الكدواني مسلسل كنسي عن البابا شنودة الثالث، موضحًا أن البابا شنودة خدم لمدة 50 عاما بصفته الكهنوتية، وعمله الأساسي كان خدمة الإنسان، وكان لديه سعة معارف، وأسلوب يجذب الناس.