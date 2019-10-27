ضبط عصابة سرقة المواطنين بالإكراه في العاشر من رمضان

تمكنت الأجهزة الأمنية بالعاشر من رمضان، بالشرقية، من ضبط عاطلين؛ على خلفية اتهامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه بدائرة قسم شرطة أول العاشر.



تلقى اللواء أحمد زكي، نائب مدير أمن الشرقية لقطاع الجنوب، إخطارًا من العميد خالد فرج عيسى، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ من "محمد أحمد عيد مرعي" يتهم فيه مجهولين باستيقافه وسرقة هاتفه المحمول، وذلك بعدما هددوه بسلاح أبيض "مطواة" حال مروره بالقرب من البوابة الخلفية لنادي "الرواد" الرياضي.



وتوصلت تحريات رجال مباحث قسم شرطة أول العاشر، برئاسة الرائد أحمد الخولي، ومعاونيه النقباء محمد عقل وحسام بلطة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: "محمد.م.ر.ع" 18 سنة، و"أحمد.أ.ش.ال" 18 سنة، عاطلين، وتبين قيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص سرقة المواطنين بالإكراه، وجرى ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11712 جُنح أول العاشر من رمضان لسنة 2019.



في سياق آخر، أعلنت اللجنة القضائية للإشراف على تصويت الجمعية العمومية العادية لنادي "الصفوة" الرياضي، بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار حسام فتحي، نتيجة تصويت الجمعية العمومية بشأن اعتماد الميزانية والحساب الختامي والتقرير المالي للنادي عن الفترة من 1 يوليو 2018 إلى 30 يونيو 2019.



وأوضحت النتيجة حضور أكثر من 9000 ممن يحق لهم حضور التصويت من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، حيث فاق الحضور نسبة اكتمال النصاب القانوني، وبلغت الأصوات الموافقة على اللوائح 90% من إجمالي المصوتين،منهم 89.5% وافقوا على الميزانية، حيث تمت مناقشة جدول الأعمال وبنوده.



حضر الجمعية العمومية كلًا من: الكابتن وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، بالشرقية والمستشار حسني عناني، مدير الشئون القانونية بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وأعضاء مجلس إدارة النادي، برئاسة المهندس عادل إسماعيل حماده، فيما تولى مسألة تأمين اللجنة قيادات وأفراد قوات أمن العاشر من رمضان، بإشراف اللواء أحمد زكي، حكمدار جنوب الشرقية، واللواء مجدي سليمان، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، والعقيد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائي بالعاشر من رمضان، والعميد خالد فرج عيسى، مأمور قسم شرطة أول العاشر، والرائد أحمد الخولي، رئيس مباحث قسم شرطة أول العاشر، والرائد محمد فكري، من قسم شرطة الحماية المدنية بالمدينة، والنقيب محمد عقل، معاون مباحث قسم شرطة أول العاشر.