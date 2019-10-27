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محمد صلاح على رأس تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام توتنهام

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:27 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
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يخوض فريق ليفربول الإنجليزي مواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم عندما يستقبل فريق توتنهام في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي على ملعب الانفيلد معقل فريق الريدز.

ومن المتوقع أن يدخل ليفربول بتشكيل مكون من:
حراسة المرمي: أليسون بيكر
خط الدفاع: أندرو روبرتسون _ فيرجل فان دايك _ ديان لوفرين _ ألكسندر أرنولد.
خط الوسط: جيجي فينالدوم _ هنديرسون _ فابينهو.
خط الهجوم: محمد صلاح _ ساديو ماني _ روبرتو فيرمينو.

فيما يدخل توتنهام بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى : هوجو لوريس
الدفاع : سيرجيو اورير _ توبي الدرفايلد _ سانشيز _ داني روز
خط الوسط : وينكز _ موسي سيسوكو _ ندومبيلى
الهجوم : كريستيان إريكسن _ إيريك لاميلا _ هاري كين


ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح أمام نظيره فريق توتنهام هوتسبير اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

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