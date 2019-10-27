رئيس الإنجيلية يشهد رسامة شيوخ وشمامسة جدد لكنيسة السراي الإنجيلية بالإسكندرية "صور"

حضر اللقاء قيادات سنودس النيل الإنجيلي، ورؤساء المذاهب الإنجيلية، وأعضاء المجلس الملي الإنجيلي العام، وقيادات الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في رسامة شيوخ جدد لكنيسة السراي الإنجيلية بمحافظة الإسكندرية، أمس السبت.وقدم رئيس الطائفة كلمة الحفل، مهنئًا الشيوخ والشمامسة الجدد وشعب الكنيسة.كما شارك في الاحتفالية القس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر وراعي كنيسة سيدي بشر الإنجيلية، والقس مايكل أنور، راعي الكنيسة الإنجيلية بالإبراهيمية ورئيس مجمع الدلتا، والقس جون يعقوب، راعي الكنيسة.كما استقبل الدكتور القس أندريه زكي الجمعة الماضية بمقر الهيئة الإنجيلية، وفدًا أمريكيًّا انجيليًّا رفيع المستوى، يمثلون قيادات كنائس إنجيلية أمريكية، وبعض قيادات المجتمع المدني الأمريكي، وعلى رأسهم الدكتور القس مايكل يوسف، مؤسس هيئة "leading the way" ومالك قناة الملكوت.وقال رئيس الإنجيلية "إن الزيارة تأتي في إطار الزيارات الهامة التي نعتز بها، ونحاول من خلالها بناء الجسور وتقديم رؤية صحيحة لما يحدث في مصر، وفهم التطورات التي تحدث داخل المجتمع الأمريكي".وأضاف زكي "أصبحت هناك ضرورة لتصحيح العديد من المفاهيم الخاطئة حول طبيعة الواقع الديني المصري والأمريكي لدى الطرفين، لا سيما عقب انتشار الشائعات واستغلالها في وسائل التواصل الاجتماعي"، مؤكدًا "أن مثل هذه اللقاءات الودية التي تعقد مع عدد من القيادات الإنجيلية المصرية والأمريكية، تساهم في توضيح الصورة من أجل مستقبل الاستقرار والسلام المجتمعي".