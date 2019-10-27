Advertisements
Advertisements
Advertisements

تكريم خالد جلال فى ختام ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي بدورته الثانية (صور)

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:28 ص
Advertisements
ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي
ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي
أحمد رمضان متولي
Advertisements

كرم ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، خلال حفل ختام الدورة الثانية للملتقى والتى تحمل اسم الساحر "محمود عبد العزيز"، حيث أهدى له درع الملتقى تقديرا لعطائه الفنى، والمساهمة فى إعداد أجيال جديدة للمسرح، وذلك أمس السبت، بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية .

 

بدأ الحفل بعزف السلام الجمهورى، ثم كلمة المخرج عمرو قابيل، رئيس ومؤسس الملتقى، الذى قدم الشكر والتحية لكل فريق العمل بالملتقى والجهات الداعمة له، وعقب كلمته عرض فيلم تسجيلى بعنوان "نجم الجامعة" من إخراج رومانى خيرى.

 

كما كرم الملتقى أعضاء لجنة  المشاهدة ومدربى الورش  المقامة خلال الملتقى، وأيضا المشاركين فى ندوات ولقاءات الملتقى، وفريق التنظيم، والمخرج محمد حبيب مخرج حفل الافتتاح والختام، وأعضاء لجنة التحكيم الذين أعلنوا فى ختام الحفل أسماء الفنانين والعروض المسرحية الفائزة بالملتقى.

 

يذكر أن الدورة الثانية للملتقى، قد أقيمت في الفترة من ٢٠ إلى ٢٦ أكتوبر الجاري، بتنظيم من مؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون وبالمشاركة مع مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية، وتحت رعاية وبدعم وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة، بمشاركة ٢٢ دولة عربية وأوروببة وأفريقية.

تكريم خالد جلال فى ختام ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي بدورته الثانية (صور)
تكريم خالد جلال فى ختام ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي بدورته الثانية (صور)
تكريم خالد جلال فى ختام ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي بدورته الثانية (صور)
تكريم خالد جلال فى ختام ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي بدورته الثانية (صور)
تكريم خالد جلال فى ختام ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي بدورته الثانية (صور)
تكريم خالد جلال فى ختام ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي بدورته الثانية (صور)
تكريم خالد جلال فى ختام ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي بدورته الثانية (صور)
تكريم خالد جلال فى ختام ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي بدورته الثانية (صور)
تكريم خالد جلال فى ختام ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي بدورته الثانية (صور)
تكريم خالد جلال فى ختام ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي بدورته الثانية (صور)
تكريم خالد جلال فى ختام ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي بدورته الثانية (صور)
تكريم خالد جلال فى ختام ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي بدورته الثانية (صور)
تكريم خالد جلال فى ختام ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي بدورته الثانية (صور)
تكريم خالد جلال فى ختام ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي بدورته الثانية (صور)
تكريم خالد جلال فى ختام ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي بدورته الثانية (صور)
تكريم خالد جلال فى ختام ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي بدورته الثانية (صور)
تكريم خالد جلال فى ختام ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي بدورته الثانية (صور)
تكريم خالد جلال فى ختام ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي بدورته الثانية (صور)
تكريم خالد جلال فى ختام ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي بدورته الثانية (صور)
تكريم خالد جلال فى ختام ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي بدورته الثانية (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح مسارح الدولة فنانين فن خالد جلال اخبار المسرح في مصر

أخبار تهمك

اضغط هنا| رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. هذا ما كان يفعله أبو بكر البغدادي قبل نومه

منذ 18 دقيقة

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

منذ حوالي 16 ساعة

بعد انتهاء الموجة السيئة.. "الأرصاد" تحذر من تقلبات جوية حادة مقبلة

منذ حوالي 12 ساعة

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

منذ يوم

مفاجآت الساعات الأخيرة في حياة أبو بكر البغدادي قبل مقتله

منذ ساعة و نصف

عاجل.. فيديو متداول للحظة قتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي

منذ حوالي 4 ساعات

انتهي الأمر.. برشلونة يستقر على اسم المدرب الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وصول المتهمين بقتل "محمود البنا" إلى محكمة شبين الكوم

منذ ساعة و 13 دقيقة

ظاهرة كونية خطيرة تضرب مصر مساء اليوم.. الأرصاد الجوية تُحذر المواطنين

منذ حوالي 21 ساعة

"سي إن إن": أبو بكر البغدادي فاجأ القوات الأمريكية قبل مقتله بهذا الأمر

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق صادم من مرتضى منصور على بيان الصحفيين

منذ حوالي 8 ساعات

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

منذ حوالي 14 ساعة

ليست غارة أمريكية.. شاهد كيف قُتل أبو بكر البغدادي؟

منذ ساعتين و 33 دقيقة

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

منذ يوم

تعليق عمرو أديب على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا أمام السيسي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

ملتقى "أيام القاهرة للمونودراما" يختتم فاعلياته على مسرح الهناجر بحضور سيد رجب (صور)

تكريم "محسن حلمي" و"أحمد بدير".. وفوز "كلهم أبنائي" بالمركز الأول لمواسم نجوم المسرح الجامعي

عمرو قابيل مؤسس ملتقى القاهرة الدولي: المسرح الجامعي يواجة عديد من المشكلات (صور)

ختام فاعليات الدورة الأولى من ملتقى المسرح الجامعي بالجامعة البريطانية (صور)

غدًا.. ختام فعليات ملتقي "بكرة أحلى" لذوي الغدرات الخاصة بـ"الهناجر"

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل الدورة الثانية لملتقى القاهرة للمسرح الجامعي (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:04 م

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

مفاجأة.. هذا ما كان يفعله أبو بكر البغدادي قبل نومه

10:48 ص

"سي إن إن": أبو بكر البغدادي فاجأ القوات الأمريكية قبل مقتله بهذا الأمر

08:05 ص

عاجل.. فيديو متداول للحظة قتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي

07:22 ص

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

07:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status