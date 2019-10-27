تكريم خالد جلال فى ختام ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي بدورته الثانية (صور)

كرم ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، خلال حفل ختام الدورة الثانية للملتقى والتى تحمل اسم الساحر "محمود عبد العزيز"، حيث أهدى له درع الملتقى تقديرا لعطائه الفنى، والمساهمة فى إعداد أجيال جديدة للمسرح، وذلك أمس السبت، بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية .

بدأ الحفل بعزف السلام الجمهورى، ثم كلمة المخرج عمرو قابيل، رئيس ومؤسس الملتقى، الذى قدم الشكر والتحية لكل فريق العمل بالملتقى والجهات الداعمة له، وعقب كلمته عرض فيلم تسجيلى بعنوان "نجم الجامعة" من إخراج رومانى خيرى.

كما كرم الملتقى أعضاء لجنة المشاهدة ومدربى الورش المقامة خلال الملتقى، وأيضا المشاركين فى ندوات ولقاءات الملتقى، وفريق التنظيم، والمخرج محمد حبيب مخرج حفل الافتتاح والختام، وأعضاء لجنة التحكيم الذين أعلنوا فى ختام الحفل أسماء الفنانين والعروض المسرحية الفائزة بالملتقى.

يذكر أن الدورة الثانية للملتقى، قد أقيمت في الفترة من ٢٠ إلى ٢٦ أكتوبر الجاري، بتنظيم من مؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون وبالمشاركة مع مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية، وتحت رعاية وبدعم وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة، بمشاركة ٢٢ دولة عربية وأوروببة وأفريقية.