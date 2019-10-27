Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبيران في جراحة المخ والأعصاب والمسالك بمستشفى مصر الجديدة والجلاء العسكري

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:36 ص
Advertisements
القوات المسلحة
القوات المسلحة
كريم وزيري
Advertisements
يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالجلاء، الدكتور سورين نيكولا الديا خبير جراحة المخ والإعصاب بمستشفى روتشيلد لجراحات ومناظير قاع الجمجمة بفرنسا فى الفترة من 15 وحتى 23 نوفمبر القادم.

كما يستضيف مستشفى مصر الجديدة لعائلات ضباط القوات المسلحة، الدكتور منير حنا خبير جراحة المسالك البولية للاطفال بمستشفى كورنيل بنيويورك فى الفترة من 16 وحتى 28 نوفمبر القادم.

وتستقبل اللجان التحضيرية بالمستشفيات حاليا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبراء يوميًا عدا يومى الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

القوات المسلحة الجلاء العسكري

أخبار تهمك

اضغط هنا| رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم

منذ حوالي 22 ساعة

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

منذ يوم

"سي إن إن": أبو بكر البغدادي فاجأ القوات الأمريكية قبل مقتله بهذا الأمر

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وصول المتهمين بقتل "محمود البنا" إلى محكمة شبين الكوم

منذ ساعة و 12 دقيقة

مفاجآت الساعات الأخيرة في حياة أبو بكر البغدادي قبل مقتله

منذ ساعة و نصف

تعليق صادم من مرتضى منصور على بيان الصحفيين

منذ حوالي 8 ساعات

انتهي الأمر.. برشلونة يستقر على اسم المدرب الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فيديو متداول للحظة قتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي

منذ حوالي 4 ساعات

ظاهرة كونية خطيرة تضرب مصر مساء اليوم.. الأرصاد الجوية تُحذر المواطنين

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. هذا ما كان يفعله أبو بكر البغدادي قبل نومه

منذ 17 دقيقة

تعليق عمرو أديب على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا أمام السيسي

منذ يوم

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

منذ حوالي 14 ساعة

بعد انتهاء الموجة السيئة.. "الأرصاد" تحذر من تقلبات جوية حادة مقبلة

منذ حوالي 12 ساعة

ليست غارة أمريكية.. شاهد كيف قُتل أبو بكر البغدادي؟

منذ ساعتين و 32 دقيقة

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

خبيران في الجهاز الهضمي والمسالك بمستشفى مصر الجديدة والمعادي العسكري

نوفمبر.. "مصر الجديدة العسكري" يستضيف خبيرا عالميا في جراحة المسالك

خبراء فى الجهاز الهضمي والأشعة والمسالك بالمعادى والإسكندرية العسكري

خبراء في جراحات العمود الفقري والمخ والأعصاب والأنف والأذن بمستشفى المعادي العسكري ومركز تأهيل العجوزة

خبيران في جراحة القلب والصدر والتجميل بمستشفى كوبري القبة والجلاء العسكري

خبير عالمي فى جراحة العظام بمستشفي المعادى العسكري (المواعيد)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:04 م

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

مفاجأة.. هذا ما كان يفعله أبو بكر البغدادي قبل نومه

10:48 ص

"سي إن إن": أبو بكر البغدادي فاجأ القوات الأمريكية قبل مقتله بهذا الأمر

08:05 ص

عاجل.. فيديو متداول للحظة قتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي

07:22 ص

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

07:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status