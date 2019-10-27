مدير تعليم الإسماعيلية يشدد على تحسين مستوى القراءة في اللغتين العربية والإنجليزية

تفقد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، مدرسة السلام الإعدادية بنين التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية، وذلك لمتابعة انضباط العملية التعليمة والاطمئنان علي انتظام اليوم الدراسي.



وتابع الدكتور خالد خلف الميزانية الخاصة بعدد المعلمين حيث تضم المدرسة 11 فصلا دراسيا بالإضافة الي مراجعة الجدول المدرسي ثم تفقد عدد من الفصول وتناقش مع الطلاب في حصة اللغة العربية وفصل 12 وطالب بضرورة الاهتمام بتخصيص جزء من الحصة لتحسين مستوى الطلاب في القراءة والكتابة ثم تفقد فصل 11 وحصة اللغة الإنجليزية وابدي عجابه بمستوى الطلاب حيث استمع لقراءة الدرس باللغة الإنجليزية.



وفي الوقت نفسه طالب بضرورة منح الطلاب وقت لتحسين مستوى المادة وشدد علي ضرورة ان يقوم المعلمين بالتدريس وفق الأنصبة المقررة لكل منهما واصفا من يتواجد بدون عمل مسند الية ووفق النصاب القانوني بأنة لايراعي ضميره المهني او الأخلاقي مؤكدا سيكرر عملية إعادة توزيع المعلمين بكل مدارس الإدارات في حالة الزيادة.

